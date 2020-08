Noirs au Canada: diplomation, rémunération et taux d’emploi inférieurs

OTTAWA — Une nouvelle étude de Statistique Canada sur l’évolution de la situation socioéconomique de la population noire au Canada démontre qu’elle souffre de quelques retards par rapport au reste des Canadiens.

L’étude basée sur des données la période allant de 2001 à 2016 démontre des écarts en matières de taux d’emploi et de rémunération, surtout chez les hommes.

Selon les données du Recensement de 2016, le taux d’emploi des hommes noirs âgés de 25 à 59 ans atteignait 78 %, comparativement à 83 % chez les autres hommes, tant chez les immigrantes que chez ceux nés au Canada. À l’inverse, le taux d’emploi des femmes noires présentait des valeurs comparables à celles des autres femmes.

En 2015, la rémunération des hommes noirs âgés de 25 à 59 ans était inférieure de près de 15 000 $ à celle des autres hommes, avec une valeur médiane de 41 000 $ par année comparativement à 56 000 $ pour les autres. L’écart entre les hommes noirs et les autres hommes était beaucoup plus important parmi la population née au Canada.

Pendant ce temps, la rémunération des femmes noires se comparait davantage à celle des autres femmes.

Autres données sur les conséquences des conditions socioéconomiques vécues par les adultes: le Recensement de 2016 illustre que 27 % des enfants noirs âgés de moins de 15 ans vivaient au sein d’une famille se trouvant en situation de pauvreté. Ce pourcentage était deux fois moindre chez le reste des enfants, à 14 %.

Et 27 % des femmes noires âgées de 25 à 59 ans étaient des mères seules, comparativement à moins de 10 % des autres femmes. Statistique Canada associe la monoparentalité à la vulnérabilité économique des familles.

Chez les hommes, la proportion de personnes titulaires d’un diplôme universitaire au sein de la population noire était semblable à celle du reste de la population. Chez les femmes, malgré une hausse observée depuis 2001, la proportion de personnes noires âgées de 25 à 59 ans titulaires d’un diplôme universitaire était généralement inférieure à celle observée dans le reste de la population.

Statistique Canada a remarqué que la population noire en âge de travailler est jeune et diversifiée au pays, et qu’elle s’accroît. En 2016, la population noire âgée de 25 à 59 ans comptait un peu plus de 550 000 personnes, dont plus de sept sur 10 étaient nées à l’étranger.