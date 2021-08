Nom offensant : l’Université Ryerson à Toronto changera de nom

TORONTO — L’Université Ryerson à Toronto, du nom d’un architecte du système des pensionnats du Canada, a accepté de changer son nom.

Le conseil d’administration de l’établissement a approuvé jeudi une motion visant à accepter les 22 recommandations d’un groupe de travail spécial, dont une visant à renommer l’université.

«Le rapport (du groupe de travail) fournit des recommandations claires sur la façon dont l’université peut aller de l’avant et écrire le prochain chapitre de notre histoire», a déclaré le président de l’université Mohamed Lachemi dans un communiqué jeudi.

Le groupe de travail a été formé en novembre 2020 pour examiner et traiter l’héritage d’Egerton Ryerson, qui a aidé à concevoir les systèmes de pensionnats publics et résidentiels au Canada.

Le groupe a recommandé de renommer l’établissement dans le cadre d’un processus qui « engage les membres de la communauté et les intervenants universitaires ». Il a également suggéré de partager du matériel pour reconnaître l’héritage d’Egerton Ryerson et d’offrir plus d’occasions d’en apprendre sur l’histoire autochtone.

Plusieurs communautés autochtones ont annoncé que des centaines de tombes anonymes ont été localisées sur les sites d’anciens pensionnats cet été.

Une statue d’Egerton Ryerson sur le campus de l’université a été démolie par des manifestants en colère en réponse au premier groupe de tombes anonymes qui ont été découvertes.

Le groupe de travail a recommandé à l’université de ne pas réinstaller ou restaurer la statue et a plutôt suggéré qu’elle lance un appel à propositions sur la façon de réinstaller les pièces existantes pour promouvoir les initiatives éducatives.

Le groupe de travail a demandé à l’université d’élaborer un plan d’action d’ici le 31 janvier 2022, pour traiter et mettre en œuvre ses recommandations – une demande à laquelle l’école a répondu qu’elle donnerait suite.

« J’assure notre communauté qu’un processus sera mis en place pour garantir que les recommandations seront mises en œuvre de manière équitable, transparente, inclusive et opportune », a déclaré Mohamed Lachemi.

Plus tôt cette année, des professeurs autochtones de l’Université Ryerson ont demandé à l’école de changer de nom et de retirer la statue d’Egerton Ryerson du campus en raison de son rôle dans la création du système des pensionnats.

Dans une lettre cosignée par 17 professeurs, le groupe a appelé l’université à répondre aux préoccupations de la communauté autochtone et des étudiants exprimées depuis des décennies au sujet de l’héritage de Ryerson.

Les étudiants autochtones dans une lettre ouverte en mai ont appelé leurs pairs, les professeurs et les anciens élèves à cesser d’utiliser le nom « Ryerson » dans les signatures de courriels, la correspondance et les curriculum vitae, exhortant à l’utilisation du terme « Université X ».

L’école de journalisme de l’université a annoncé en juin qu’elle rebaptiserait deux de ses publications, la Ryerson Review of Journalism et le Ryersonian.

Le nom d’Egerton Ryerson a également été retiré d’autres sites.

La ville de Burlington va rebaptiser Ryerson Park dans ce qu’elle appelle une étape vers la réconciliation avec les résidents autochtones.

À Hamilton, le conseil scolaire public a voté cet été pour renommer l’école élémentaire Ryerson et a déclaré qu’il réviserait les noms de toutes ses installations pour s’assurer qu’ils correspondent aux valeurs actuelles.

Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation a détaillé les mauvais traitements généralisés dans les pensionnats du Canada, y compris la violence psychologique, physique et sexuelle, et plus de 4 000 décès dans les établissements.