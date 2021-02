Nombre de fidèles dans un lieu de culte: les juifs hassidiques ont gain de cause

MONTRÉAL — Les communautés juives hassidiques du Québec ont eu gain de cause devant le tribunal: jusqu’à 10 personnes pourront se rassembler dans chaque salle d’une synagogue pour prier. La Cour supérieure a tranché que la limite de 10 personnes s’applique en effet par salle – et non par lieu de culte.

Il faut toutefois que chaque salle ait une entrée indépendante donnant sur la rue.

Ce jugement rendu vendredi par la juge Chantal Masse de la Cour supérieure permettra donc à un plus grand nombre de fidèles de se réunir pour prier ou pour célébrer une cérémonie.

Alors que la règle sanitaire édictée par le gouvernement Legault pour freiner la propagation de la COVID-19 permettait 10 personnes par lieu de culte, les fidèles pourront désormais être 40, par exemple, si le bâtiment compte quatre salles.

Le Conseil des juifs hassidiques du Québec et d’autres communautés avaient plaidé lundi que cette limite de 10 était inacceptable pour eux et violait leur liberté de religion.

Ces communautés avaient fait valoir que la prière est au coeur de leurs vies, et son aspect communautaire y est intrinsèquement lié. La preuve déposée devant la juge Masse démontrait que plusieurs prières importantes et certaines cérémonies, comme la circoncision, nécessitent la présence d’un quorum de dix hommes adultes.