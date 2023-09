Nomination d’un ami juge: Jolin-Barrette blanchi par la commissaire à l’éthique

QUÉBEC — Au terme de son enquête, la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, affirme que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, n’a pas commis de faute lorsqu’il a nommé son ami Charles-Olivier Gosselin à la fonction de juge.

«En effet, même si le Ministre et le juge Charles-Olivier Gosselin sont de bons amis, la preuve révèle que le Ministre ne s’est pas écarté du processus établi et a suivi les règles claires et explicites concernant son rôle en tant que ministre de la Justice», peut-on lire dans une communication émise par le bureau de la commissaire.