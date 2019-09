«Non à la loi 21»: une campagne est lancée pour s’opposer à la loi sur la laïcité

MONTRÉAL — «Non à la loi 21.» C’est le nom d’une campagne lancée jeudi, en des termes on ne peut plus clairs. Des citoyens se sont regroupés pour poursuivre leur combat contre la Loi sur la laïcité de l’État, invitant les Québécois à la dénoncer par le port des macarons qu’ils distribuent et aussi en arborant le signe religieux de leur choix.

Le lancement a eu lieu à Montréal dans un lieu de culte protestant, soit l’église unie Saint-James.

Ehab Lotayef, l’un des coordonnateurs de la campagne, qui est de confession musulmane, avait une kippa sur la tête, une calotte portée traditionnellement par les juifs.

«Je vais la porter tout le mois de septembre», a-t-il affirmé.

Cette loi a peut-être été adoptée, mais c’est une loi injuste, a-t-il lancé près de l’autel de l’église.

Les membres du groupe de citoyens invitent les Québécois à porter les macarons qu’ils ont fait produire en grande quantité — 20 000 — et qu’ils distribuent librement. Sur ceux-ci, on peut voir les mots «Loi 21», barrés d’une ligne rouge. Porter le macaron montre publiquement son opposition à la mesure législative du gouvernement caquiste et le soutien à ceux «dont les droits sont niés par cette loi discriminatoire», font-ils valoir.

Lors du lancement, des représentants de différentes communautés religieuses étaient présents.

La Loi sur la laïcité de l’État a été adoptée en juin dernier par l’Assemblée nationale.

Ce fut un jour très triste, selon Manjit Singh, de confession sikhe, qui a été dans le passé l’aumônier de l’Université McGill à Montréal.

«Nous sommes venus ici légalement, et soudainement, parce que nous avons quelque chose sur la tête, ce n’est plus acceptable désormais», a-t-il déploré.

Et cela ruine la vie des gens, a-t-il ajouté.

Leur opposition civile à la loi 21 se fait de façon parallèle à la contestation judiciaire qui est en cours, ont-ils affirmé.

La loi 21 interdit le port de signes religieux notamment aux policiers, procureurs de la Couronne et gardiens de prison, ainsi qu’aux enseignants.