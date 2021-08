Nord-est de Montréal: autre fusillade, cette fois tôt vendredi matin à St-Léonard

MONTRÉAL — Une autre fusillade vient de se produire dans le nord-est de Montréal, cette fois en milieu de nuit, vendredi, dans l’arrondissement Saint-Léonard.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne rapportait aucun blessé en fin de nuit, mais aucune arrestation n’avait pu être faite.

La police raconte que plusieurs appels au central téléphonique d’urgence 911 ont été logés vers 3h45 pour des coups de feu qui venaient d’être entendus sur la rue de Candiac, près de la rue Jean-Talon Est.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté des impacts de projectiles d’arme à feu sur une fenêtre d’un immeuble résidentiel. Un périmètre de sécurité a aussitôt été érigé par la police afin que les enquêteurs puissent examiner les lieux.

Plusieurs fusillades ont éclaté dans le nord-est de Montréal au cours des derniers mois, la pire ayant été celle qui a fait trois morts et deux blessés le 2 août dernier dans le quartier Rivière-des-Prairies.

Deux jours plus tard, les autorités ont annoncé la formation d’une équipe composée de la Sûreté du Québec (SQ) et du SPVM afin de lutter contre le trafic des armes à feu et les crimes qui en découlent.

Pour sa part, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé la création d’un comité conjoint avec la Ville de Montréal qui a le mandat d’élaborer avec des acteurs du milieu communautaire une stratégie globale de prévention de la criminalité.