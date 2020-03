Nord-ouest de Montréal: le niveau de la rivière des Prairies sous observation

MONTRÉAL — Les autorités de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans le nord-ouest de l’île de Montréal, annoncent que la surveillance printanière du niveau de la rivière des Prairies est en cours.

L’arrondissement longe les berges de la rivière des Prairies du côté sud, tout juste en aval du lac des Deux-Montagnes. Des inondations se sont produites au printemps de 2019 et des citoyens ont dû quitter leur résidence.

Plusieurs rues et édifices de l’arrondissement avaient été gravement inondées lors de la crue des eaux historique de 2017, tout comme dans les arrondissements voisins de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et d’Ahuntsic-Cartierville, de même qu’à Laval, du côté nord.

Les autorités de Pierrefonds-Roxboro assurent que les dernières vérifications révèlent que les niveaux et débits de l’eau de la rivière des Prairies sont sous les seuils d’inondations mineures.

Chaque jour, des analyses sont faites et elles sont comparées avec les données hydrographiques des cours d’eau du Québec.

Lors de la séance du conseil d’arrondissement du 9 mars, une résolution a été adoptée autorisant l’achat de nouveaux équipements de protection afin de bonifier l’inventaire que l’arrondissement possède déjà.

Le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies dans le nord-ouest de Montréal sont alimentés par la rivière des Outaouais et ses affluents. Or, dans une communication transmise mercredi, la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais affirmait que le redoux et les précipitations prévus pour vendredi sur une bonne partie du bassin versant devraient faire augmenter légèrement les niveaux et débits le long de la rivière des Outaouais entre le lac Deschênes et la région de Montréal au cours de la fin de semaine.

Cependant, avec le retour d’un temps plus froid samedi et l’absence prévue de précipitations importantes par la suite, la Commission s’attend à une stabilisation des niveaux et débits au début de la semaine prochaine.

D’ailleurs, les réservoirs au nord du bassin sont presque vides et retiendront l’eau de cette partie du bassin une fois que la fonte des neiges s’amorcera.