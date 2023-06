Nord-ouest du Québec: pas de pluie en fin de semaine et peu la semaine prochaine

MONTRÉAL — Les prévisions météorologiques à long terme émises vendredi matin par Environnement Canada n’offraient qu’un faible encouragement aux résidents des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec qui souhaitent qu’un long épisode de pluie soutenue vienne contribuer à l’extinction des nombreux feux de forêt qui font rage.

Les météorologues ont écrit que dans la plupart des municipalités des régions concernées, la fin de semaine devrait être généralement ensoleillée et chaude et la semaine prochaine n’annonçait que des averses occasionnelles et de la pluie intermittente, jusqu’à jeudi.

Selon l’agence fédérale, à Chibougamau, le temps chaud et sec persistera jusqu’à lundi, bien qu’il y aura de légères baisses graduelles du mercure. Quelques averses devraient s’abattre mardi et mercredi et de la pluie intermittente est prévue pour jeudi.

Dans les régions de Rouyn-Noranda, d’Amos et de LaSarre, après un week-end ensoleillé, à peine quelques averses sont annoncées pour lundi et mardi, mais une pluie plus soutenue pourrait tomber mercredi. C’est près de LaSarre qu’est située la municipalité de Normétal, qui est de nouveau menacée par un incendie de forêt.

Plus à l’est, en Haute-Mauricie, de la pluie est attendue à La Tuque pour mercredi et jeudi. Plus au nord, dans la région de Matagami de même qu’en Jamésie, les prévisions ne font état que de pluie intermittente, notamment pour la région de Waskaganish.

De la pluie est prévue mercredi à Val-d’Or, dans une région qui n’était pas menacée par les feux de forêt vendredi. C’est d’ailleurs vers Val-d’Or que se sont dirigés jeudi les résidents de Lebel-sur-Quévillon, qui avaient reçu l’ordre d’évacuer leur municipalité.

Quant aux résidents de la communauté crie de Mistissini, située au nord-est de Chibougamau, ils doivent évacuer leur territoire ce vendredi. Les quelque 3800 Autochtones sont dirigés vers Saguenay, mais les membres de la nation crie ayant une santé fragile avaient déjà été évacués vers Québec mercredi matin dernier.

Jeudi, Environnement Canada a signalé que le déficit en précipitations dans le nord-ouest du Québec atteignait désormais plus d’un mois par rapport aux moyennes saisonnières. Les dernières précipitations significatives ont été enregistrées au début du mois de mai.

D’autre part, Environnement Canada maintenait vendredi qu’en raison de la fumée dégagée par les feux de forêt, une multitude de communautés étaient soumises à des avertissements de smog et l’agence fédérale a émis plusieurs bulletins spéciaux sur la piètre qualité de l’air.

Le déplacement de la fumée fait en sorte que plusieurs autres régions faisaient l’objet de bulletins sur la qualité de l’air, y compris le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’île d’Anticosti et l’ensemble de la Côte-Nord, jusqu’à Blanc-Sablon.

Environnement Canada rappelle que la fumée d’incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations de particules fines sont faibles. Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé.

Vendredi matin, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) indiquait sur son site Web que ses pompiers combattaient 80 incendies de forêt en zone intensive.