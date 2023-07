Nord-ouest québécois: autres luttes aux incendies, averses et orages annoncés jeudi

MONTRÉAL — Il y avait jeudi matin 142 incendies de forêt en activité au Québec, dont 73 en zone nordique et de ce total, seulement trois étaient considérés hors contrôle, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Cependant, compte tenu de l’augmentation des indices d’intensité de certains feux qui sont considérés contenus, ils pourraient devenir hors contrôle, selon la SOPFEU.

Des efforts particuliers d’extinction des feux étaient notamment concentrés dans le nord-ouest québécois dans les régions de Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, Normétal, Chibougamau, Mistissini, Louvicourt et Lac Simon de même que d’Obedjiwan.

Environnement Canada prévoit que le nord-ouest du Québec recevra des averses jeudi et que des orages pourraient s’abattre. L’agence fédérale a précisé qu’à Chibougamau, les conditions étaient propices à partir de l’après-midi à la formation d’orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.

Une interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins forestiers était toujours en vigueur jeudi dans certains secteurs situés dans les régions du Nord-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Haute-Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Dans le nord-ouest du Québec, une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité restait en vigueur et des restrictions de travaux en forêt étaient encore appliquées.

La SOPFEU signalait que mercredi, 1343 pompiers forestiers, combattants auxiliaires et plus de 200 militaires étaient à l’œuvre sur les différents sites de feux, en plus de 122 employés réguliers de la SOPFEU implantés dans différentes bases d’opérations et au siège social.

Des pompiers provenant du Nouveau-Brunswick, du Yukon, des États-Unis, de France et de Corée du Sud participaient aussi aux opérations.