Normandeau: un juge annoncera vendredi s’il ordonne l’arrêt des procédures

QUÉBEC — Un juge de la Cour du Québec doit faire savoir vendredi s’il ordonne l’arrêt des procédures dans le dossier de l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau en raison de délais déraisonnables.

Le tribunal avait accepté d’entendre plus tôt cette année une deuxième requête en arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan soumise par Mme Normandeau et ses coaccusés.

Si elle est accueillie, cette requête mettra un terme complet aux procédures et évitera un procès aux coaccusés arrêtés en 2016 dans le cadre d’une enquête portant sur l’octroi de financement politique en échange de contrats publics.

Il s’agit en l’occurrence de Mme Normandeau, son ex-chef de cabinet Bruno Lortie, l’ex-vice-président de Roche Marc-Yvan Côté, Mario W. Martel et France Michaud, de Roche, ainsi que l’ancien maire de Gaspé François Roussy.

Bien que la poursuite eût abandonné cinq des huit chefs d’accusation qui pesaient contre elle, Mme Normandeau est toujours accusée d’abus de confiance, de souscription frauduleuse à une caisse électorale et d’actes de corruption dans les affaires municipales.

Dans une lettre ouverte transmise aux médias en janvier dernier, Mme Normandeau a rappelé qu’elle a été arrêtée en 2016 et que son procès ne pourra probablement pas s’ouvrir avant la fin de 2020.

Il s’agit, selon elle, de délais «cruels et inhumains» qui la confinent à «une situation personnelle et professionnelle intenable», d’autant plus qu’elle se dit, entre-temps, victime d’un procès sur la place publique.