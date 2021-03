Normes nationales dans les CHSLD: Legault et Trudeau toujours en désaccord

QUÉBEC — La relation qui se réchauffe entre le premier ministre du Québec, François Legault, et celui du Canada, Justin Trudeau, ne leur a pas permis de s’entendre sur la question des normes nationales dans les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

Les deux chefs de gouvernement, qui s’appellent dorénavant par leurs petits noms, François et Justin, sont restés campés sur leurs positions respectives, lundi, en conférence de presse à Trois-Rivières, dans le dossier des soins aux aînés.

En réponse aux questions d’un journaliste, M. Trudeau a affirmé que les discussions se poursuivaient avec les provinces afin d’instaurer des normes pancanadiennes pour que les aînés, où qu’ils soient, «soient bien protégés, bien soignés et en sécurité».

Il a déclaré que la pandémie de la COVID-19 avait mis en lumière de sérieuses lacunes dans les CHSLD partout au Canada. «On a vu pendant cette pandémie des situations inacceptables», a argué M. Trudeau, pour qui il est clair qu’«on doit faire mieux pour nos aînés».

Le gouvernement fédéral livre des services de santé aux membres des Premières Nations ainsi qu’aux militaires, et n’a pas nécessairement développé d’expertise pour les autres types de soins, a-t-il concédé, en se disant conscient que la santé est un champ de compétence qui appartient aux provinces.

Il propose de «mieux travailler ensemble» et d’«apprendre les uns des autres» en ce qui a trait aux meilleures pratiques à appliquer dans les CHSLD, au bénéfice des aînés. «C’est quelque chose sur laquelle je sais que François et moi, on est tout à fait d’accord», a-t-il conclu.

Invité à commenter à son tour, M. Legault n’a pas fait dans la dentelle et a réitéré que le Québec s’attendait plutôt à recevoir d’Ottawa de «l’argent récurrent», en l’occurrence une augmentation des transferts en santé de 6 milliards $ pour le Québec.

M. Legault a fait valoir que le Québec avait dû embaucher 8000 employés de plus dans les CHSLD. «C’est clair pour nous que la santé, c’est un champ de compétence des provinces, a-t-il déclaré. On demande une augmentation qui est récurrente des transferts, sans conditions.»