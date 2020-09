Nouveau-Brunswick: dernier droit avant les élections provinciales de lundi

FREDERICTON — Les dirigeants politiques du Nouveau-Brunswick entreprennent le dernier droit avant les élections provinciales de lundi.

Vendredi, le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, fera une annonce à Florenceville avant de se rendre dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Le chef libéral Kevin Vickers fera campagne le long de la côte est avant de s’arrêter à Sussex et à Fredericton, tandis que le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, sera à Doaktown et Tracyville, et les Verts feront une annonce concernant l’éducation à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Les néo-démocrates tiendront leur dernière conférence de presse de la campagne vendredi à Fredericton.

Les chefs ont conclu le dernier de leurs débats télévisés jeudi soir par un échange de 90 minutes sur le réseau CTV.

Ils ont discuté des soins de santé, de la gouvernance et de l’économie, et le bilinguisme a été l’un des sujets les plus brûlants de la soirée.