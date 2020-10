Nouveau-Brunswick: deux nouvelles personnes sont mortes de la COVID-19

FREDERICTON — Deux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont décédées de la COVID-19 et deux autres ont été infectées par le virus au Nouveau-Brunswick.

Parmi les personnes décédées pendant la fin de semaine, on compte un septuagénaire de la région de Moncton et une personne dans la quarantaine de la région de Campbellton.

La région du nord du Nouveau-Brunswick fait l’objet de restrictions de santé publique renforcées depuis le 9 octobre à la suite d’une éclosion de COVID-19 dans la région.

La province, qui a enregistré l’un des taux d’infection les plus bas au Canada depuis le début de la pandémie en mars, a recensé six décès.

Le nombre total d’infections a atteint 328.

Bien que 257 personnes se soient rétablies, la province est toujours aux prises avec 65 cas actifs.

«C’est une triste journée pour notre province alors que nous avons appris le décès de deux autres personnes en raison de la COVID-19, a déclaré le premier ministre Blaine Higgs dans un communiqué. Marcia et moi transmettons nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis qui pleurent la perte de ces Néo-Brunswickois.»