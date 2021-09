Nouveau-Brunswick: le SCFP se prépare à des votes de grèves

FREDERICTON — Près de 22 000 travailleurs du secteur public au Nouveau-Brunswick se préparent à des votes de grève la semaine prochaine même si les négociations contractuelles avec la province sont toujours en cours sur l’épineuse question des augmentations salariales.

Le président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) du Nouveau-Brunswick, Stephen Drost, a déclaré vendredi que plusieurs de ses membres sont sans contrat depuis cinq ans et sont prêts à agir si le gouvernement n’offre pas une augmentation salariale raisonnable. Les dix sections locales du syndicat mènent des négociations centralisées avec la province pour régler la question des salaires avant de passer à d’autres revendications spécifiques pour chaque section locale.

«Nous avons toujours été responsables, respectueux, disponibles et prêts à négocier équitablement, et à aucun moment nous n’avons été traités avec le même respect à la table, a déclaré Stephen Drost. C’est dommage.»

Il a déclaré aux journalistes à Fredericton que les offres du gouvernement ne reflétaient pas le coût de la vie, ce qui, selon lui, est inacceptable, ajoutant que le gouvernement cherche des concessions dans d’autres domaines.

Le syndicat a déclaré que la meilleure offre de la province jusqu’à présent était une augmentation de 1,25% par an pendant quatre ans. Stephen Drost a indiqué que même sans les concessions recherchées par le gouvernement, cette offre n’est pas suffisante.

Il a affirmé que le premier ministre Blaine Higgs était en décalage avec la classe ouvrière de la province et que le syndicat est prêt à faire grève si nécessaire.

«Ce sont de fiers fonctionnaires et ils sont fiers du travail qu’ils font. Ils ne sont pas impressionnés que vous les ayez coincés dans ce coin, et ils en ont assez.»

Les sections locales syndicales représentent les travailleurs de divers secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et les transports, et elles représentent également les gardiens de prison et le personnel de la Société des alcools du Nouveau‑Brunswick.

Alors que le SCFP Nouveau-Brunswick terminait sa conférence de presse, il a déclaré avoir reçu une offre des négociateurs de la province pour revenir à la table vendredi. Ces entretiens, cependant, n’ont duré que quelques minutes.

Plus tard vendredi, Stephen Drost a déclaré que les négociateurs du gouvernement avaient quitté la table de négociation parce qu’ils n’étaient pas disposés à répondre à une offre présentée par le syndicat jeudi soir.

«Ils ne souhaitaient pas négocier à moins que le syndicat n’accepte des concessions», a déclaré Stephen Drost dans un communiqué envoyé par courrier électronique à la suite de la conférence de presse du matin.

Les représentants du gouvernement n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.