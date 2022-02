Nouveau projet de recherche sur l’insuffisance cardiaque

MONTRÉAL — Un projet de recherche piloté par une chercheuse montréalaise tentera de déterminer si une utilisation novatrice d’un stimulateur cardiaque pourrait venir en aide à certains patients atteints d’insuffisance cardiaque.

Dans ce cas-ci, le stimulateur cardiaque est aligné directement sur le système électrique naturel du cœur, de manière à l’inciter — au besoin — à battre de la manière la plus naturelle possible.

«On stimule les contractions naturelles du cœur, on peut produire une contraction complètement normale et synchronisée dans le cœur», a précisé la docteure Jacqueline Joza, qui est électrophysiologue cardiaque au Réseau universitaire de santé McGill.

On estime que jusqu’au quart des patients qui reçoivent un stimulateur cardiaque souffriront ensuite d’insuffisance cardiaque, ce qui pourra avoir un impact considérable sur leur qualité de vie.

Le projet de recherche de la docteure Joza, auquel participeront tout d’abord quelque 200 patients et sept centres de recherche, tentera de déterminer si on pourrait empêcher ce problème de se produire, ou à tout le moins en réduire la fréquence, en positionnant le stimulateur un peu différemment dans le cœur.

L’impact pourrait être considérable, quand on sait que des centaines de milliers de personnes ont besoin d’un stimulateur cardiaque pour assurer le bon fonctionnement de leur cœur.

Ce n’est pas la première fois que les médecins tenteront d’installer les stimulateurs cardiaques de manière inhabituelle pour combattre l’insuffisance cardiaque, mais un essai clinique est nécessaire pour vraiment mesurer l’efficacité de l’intervention, a dit la docteure Joza.

«Je ne peux pas dire à 100 % si c’est mieux (…) sans avoir fait une étude randomisée avec plusieurs patients», a-t-elle souligné.

Il faudra d’ailleurs s’assurer que tous les électrophysiologues cardiaques qui participeront au projet de recherche sont en mesure d’installer le stimulateur cardiaque correctement, pour ne pas ensuite fausser les données, a-t-elle ajouté.

On estime que quelque 750 000 personnes vivent avec une insuffisance cardiaque au Canada, dont environ 170 000 au Québec.

«L’insuffisance cardiaque, c’est une des pires choses, a dit la docteure Joza en conclusion. On se sent constamment essoufflé, on n’est pas capable de faire nos activités régulières, on ne peut pas monter les escaliers… Même les visites à la clinique deviennent compliquées. C’est pourquoi c’est si important d’empêcher l’insuffisance cardiaque.»