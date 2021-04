Nouveau site pour aider les enfants à apprivoiser leur hospitalisation

MONTRÉAL — Un nouveau site internet développé par le réputé institut suédois Karolinska vise à aider les enfants, et leurs parents, à se préparer en vue d’une hospitalisation et à apprivoiser les soins qui pourraient être nécessaires.

Le site Anaesthesia Web propose des activités en anglais et en suédois pour les enfants, mais le contenu à l’intention des parents est offert dans 32 langues, dont le français.

«De tous les événements auxquels les enfants et les adolescents sont confrontés pendant un séjour à l’hôpital, ce sont l’anesthésie, la douleur et les opérations qui les inquiètent le plus, explique-t-on sur le site. Ces inquiétudes peuvent s’avérer bien pires si l’enfant, l’adolescent et la famille ne sont pas bien préparés à la suite, et s’ils ne comprennent pas ce qui va se passer et pourquoi. Alors, nous allons vous aider à mieux vous préparer et à mieux comprendre.»

L’anxiété préopératoire peut avoir un impact négatif à court terme sur l’enfant en augmentant sa nervosité, sa douleur et le recours à l’analgésie pendant son hospitalisation, a expliqué dans un communiqué la responsable du site, l’infirmière Gunilla Lööf.

Les conséquences à long terme peuvent comprendre des colères, des problèmes de sommeil, l’énurésie nocturne (le pipi au lit) et des troubles alimentaires. Près de 10 % des enfants ressentiraient toujours de tels effets un an après leur hospitalisation.

Des «preuves solides» montreraient pourtant que la préparation des enfants et de leurs parents est essentielle pour réduire l’inquiétude et l’anxiété; pour améliorer la coopération et la participation; et pour réduire les conséquences négatives à court comme à long terme, ajoute-t-on.

«Nous savons que la peur et l’anxiété des enfants sont grandement affectées par la condition de leurs proches, rappelle-t-on dans le communiqué. Il est donc incroyablement important que les proches se sentent bien informés et confortables face à la situation pour pouvoir appuyer leur enfant de la meilleure manière possible.»

Les enfants et les adolescents d’aujourd’hui sont plongés dans le monde numérique dès le jour de leur naissance, et internet est leur source principale d’information et de renseignements. Anaesthesia Web leur offre donc des jeux, des vidéos, des baladodiffusions et des blogues adaptés à différents groupes d’âge pour les aider à apprivoiser l’expérience qui les attend.

Tout le contenu s’appuie sur des «preuves cliniques et scientifiques» et a été développé par une équipe multidisciplinaire et des enfants de tous les âges, assure-t-on.

La section consacrée aux parents contient de longues explications concernant des sujets comme la prise en charge de la douleur et les discussions avec l’enfant concernant son hospitalisation.

Les informations qui concernent spécifiquement la préparation à l’hospitalisation sont divisées en groupes d’âge, des enfants de moins de trois ans jusqu’aux adolescents.

https://www.anaesthesiaweb.org/