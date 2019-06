Nouvel accord Canada-É.-U. sur le prédédouanement

OTTAWA — Un nouvel accord entre le Canada et les États-Unis permettra le dédouanement préalable des voyageurs et de fret avant le départ, ce qui facilitera les déplacements des personnes et des marchandises traversant la frontière.

Les voyageurs canadiens sont en mesure de passer les douanes avant de se rendre aux États-Unis depuis des décennies dans les aéroports canadiens, éliminant ainsi les files d’attente et les temps d’attente lorsqu’ils atterrissent aux États-Unis.

Le nouvel accord étend le prédédouanement pour les voyageurs traversant par voie terrestre, ferroviaire et maritime.

Les opérations de dédouanement préalable seront étendues à d’autres aéroports et permettront, pour la première fois, le prédédouanement des cargaisons traversant la frontière.

Le premier ministre Justin Trudeau et le président Donald Trump ont annoncé jeudi leur intention de mettre en œuvre le nouvel accord de prédédouanement cet été, dans le cadre d’un accord en préparation depuis des années.

M. Trudeau n’a pas précisé quand les voyageurs verraient les nouvelles mesures en place.