Nouvelle convention pour 120 travailleurs des ponts Jacques-Cartier et Champlain

MONTRÉAL — Les quelque 120 employés des ponts Jacques-Cartier et Champlain viennent de renouveler leur convention collective pour cinq ans.

Ce sont des ingénieurs, techniciens, professionnels et cols blancs, membres d’une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ.

Le nouveau contrat de travail prévoit des augmentations générales de 2 % par année, en plus de montants forfaitaires équivalant à 1 % pour l’année 2021, équivalant à 2,5 % pour 2022, puis équivalant à 1 % par année pour 2023, 2024 et 2025.

Le contrat inclut aussi une clause remorque avec le Groupe architecture, génie et arpentage du gouvernement fédéral, pour les trois dernières années de la convention collective. Une telle clause prévoit que si une entente conclue entre le Conseil du trésor fédéral et le groupe en question comportait des conditions plus avantageuses que celles des employés de ces ponts, ces derniers obtiendraient automatiquement ces mêmes avantages.

Le SCFP affirme aussi que le congé de maternité a été bonifié, ainsi que des conditions touchant le télétravail.

La société d’État fédérale Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain est responsable du pont Jacques-Cartier, du pont Champlain d’origine, de l’Estacade, du pont de contournement de l’Île des Soeurs, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville, indique-t-elle sur son site web.