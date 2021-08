Nouvelle-Écosse: Des mesures frontalières pour les gens non adéquatement vaccinés

HALIFAX — Les personnes qui voyagent entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse devront s’isoler après avoir franchi la frontière si elles ne sont pas adéquatement vaccinées.

Le premier ministre désigné de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a justifié cette décision par la hausse de cas récente dans la province néo-brunswickoise.

Les personnes n’ayant reçu qu’une dose de vaccin contre la COVID-19 devront s’isoler pendant une semaine et subir un test de dépistage, et celles qui ne sont pas vaccinées devront se confiner pendant deux semaines et aussi se faire tester.

M. Houston et le médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang, ont aussi annoncé que la dernière étape du plan de déconfinement de la Nouvelle-Écosse débutera le 15 septembre si 75 pour cent de la population est adéquatement vaccinée.

La plupart des mesures sanitaires de la province seront levées lors de cette dernière étape. Toutefois, la politique d’isolement pour les gens partiellement ou non vaccinés restera en place pour les voyageurs provenant de partout dans le pays, sauf de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

La province a aussi publié son plan de retour à l’école, qui exigera initialement le port du masque à tout moment à l’intérieur des écoles ou des autobus scolaires, sauf en mangeant, en buvant, en participant à une activité physique ou lors de pauses, lorsque la distanciation physique est possible.

Lorsque la Nouvelle-Écosse entamera la cinquième et dernière étape de son plan de déconfinement, le port du masque pourra être optionnel dans les écoles.