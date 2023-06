Nouvelle-Écosse: un service de garde a été ravagé par les flammes

La propriétaire d’une garderie en Nouvelle-Écosse détruite par les récents incendies de forêt regrette que les flammes aient consommé à la fois son gagne-pain et un morceau physique de l’histoire du XXe siècle.

Parmi les nombreux souvenirs et précieux objets de famille perdus dans l’incendie qui a ravagé la banlieue de Halifax, il y avait un morceau du mur de Berlin appartenant à Terri et Lutz Kottwitz. La plupart des biens du couple ont été détruits lorsque des incendies de forêt ont rasé leur maison à Hammonds Plains, ainsi que la garderie voisine ForestKids Early Learning Center appartenant à Terri Kottwitz.

L’incendie a également consumé d’autres souvenirs plus personnels de la patrie de son mari, l’Allemagne: du cristal ayant appartenu à sa mère, des objets de famille conservés du conflit Est-Ouest qui divisait autrefois le pays, des biens de l’enfance du couple et des souvenirs de l’enfance de leurs propres enfants.

L’incendie s’est déclaré il y a plus d’une semaine dans la banlieue de Halifax, forçant 16 000 personnes à quitter leur domicile et détruisant quelque 200 structures, dont 151 maisons.

Lorsque l’incendie a éclaté le 28 mai, Terri Kottwitz se trouvait dans son épicerie locale, à environ quatre kilomètres de chez elle, lorsqu’elle a vu de la fumée se répandre dans son quartier.

Elle a appelé son mari, qui est sorti pour jeter un coup d’œil et a d’abord pensé que la fumée provenait d’un incendie. Mais il a pris conscience rapidement de la véritable ampleur du brasier.

Au magasin, elle a rencontré une femme qui lui a raconté qu’elle avait dû fuir son secteur sans pouvoir récupérer des vêtements pour son enfant.

Dans l’heure qu’il a fallu pour rentrer chez elle, Mme Kottwitz a appris qu’elle devait aussi évacuer.

«Ce feu s’est déplacé rapidement […] Il y avait tellement de vent ce jour-là», a-t-elle relaté.

Elle a attrapé son passeport, son certificat de naissance et quelques documents importants et a couru vers sa voiture avec ses quatre chiens.

Les Kottwitz séjournent actuellement dans un appartement auquel ils peuvent accéder jusqu’à vendredi et prévoient déménager dans un hôtel jusqu’à ce qu’ils puissent retourner dans une maison plus petite et plus proche de leur propriété. Terri Kottwitz s’est impressionnée du caractère apparemment aléatoire de la destruction, qui était généralisée, mais a laissé intacts certains bâtiments clés.

«[Le feu] a pris notre maison [principale], mais pas notre petite maison avec le grand garage de mon mari, a-t-elle indiqué. Il a pris le centre [de la garderie], mais pas les deux autres bâtiments qui étaient juste à côté du centre.»

Les hamacs, sacs de couchage et autres effets personnels des enfants ont également survécu à l’incendie. Les canetons, poulets et abeilles de la famille ont également été épargnés.

«Nous allons commencer à construire une nouvelle garderie dès que possible, bien que nous ayons un emplacement temporaire en ce moment», a dit Mme Kottwitz.