Nouvelle requête en accréditation syndicale pour la SQDC en Outaouais

MONTRÉAL — Ouverte mercredi, la nouvelle succursale de la Société québécoise du cannabis à Gatineau fait déjà l’objet d’une requête en accréditation syndicale.

C’est le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, qui a déposé une autre requête en accréditation, quelques heures à peine après l’ouverture de la succursale. Et cette requête vise non seulement l’établissement de Gatineau, mais ceux de toute la région de l’Outaouais qui ouvriront éventuellement leurs portes.

Le SCFP est ce syndicat qui a déposé des requêtes en accréditation syndicale sur une base régionale, plutôt que par succursale, comme l’ont fait les deux autres organisations syndicales présentes à la SQDC, soit les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, aussi affiliés à la FTQ, et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools, rattaché à la CSN.

Les autres requêtes en accréditation syndicale sur une base régionale déposées par le SCFP visent les régions du Centre-du-Québec, de Québec—Chaudière-Appalaches et de la Montérégie. Le Tribunal administratif du travail n’a pas encore statué sur ces requêtes, puisque même le fait que les syndicats puissent y être constitués sur une base régionale, plutôt que par succursale, est contesté.