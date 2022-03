Nouvelle tentative de cessez-le-feu infructueuse pour permettre aux civils de fuir

LVIV, Ukraine — Une deuxième tentative d’évacuation de civils d’une ville assiégée du sud de l’Ukraine n’a pas fonctionné dimanche au milieu de nouveaux bombardements russes, tandis que le président Vladimir Poutine a rejeté la responsabilité de la guerre sur l’Ukraine et a déclaré que l’invasion pourrait être stoppée «seulement si Kyiv cesse les hostilités».

La nourriture, l’eau, les médicaments et beaucoup d’autres vivres manquaient désespérément dans la ville portuaire de Marioupol, où les forces russes et ukrainiennes avaient convenu d’un cessez-le-feu de 11 heures qui permettrait aux civils et aux blessés d’être évacués. Mais les attaques russes ont rapidement fermé le couloir humanitaire, ont déclaré des responsables ukrainiens.

«Il ne peut y avoir de couloir humanitaire, car seul le cerveau malade des Russes décide quand commencer à tirer et sur qui», a déclaré le conseiller du ministère de l’Intérieur Anton Gerashchenko sur Telegram.

La nouvelle a anéanti l’espoir que davantage de personnes puissent échapper aux combats en Ukraine, où le plan de la Russie visant à envahir rapidement le pays a été contrecarré par une résistance féroce. La Russie a fait des progrès significatifs dans le sud de l’Ukraine et le long de la côte, mais bon nombre de ses efforts sont au point mort, y compris un immense convoi militaire qui est resté presque immobile pendant des jours au nord de Kyiv.

Le président ukrainien Voldymyr Zelenskyy a rallié son peuple pour qu’il se défende, en particulier dans les villes dans lesquelles les soldats russes sont entrés.

« Vous devriez descendre dans la rue ! Vous devriez vous battre ! a-t-il déclaré samedi à la télévision ukrainienne. Il faut sortir et chasser ce mal de nos villes, de notre terre.»

Le président Zelenskyy a également demandé aux États-Unis et aux pays de l’OTAN d’envoyer plus d’avions de guerre en Ukraine.

La guerre, qui en est maintenant à son onzième jour, a poussé 1,5 million de personnes à fuir le pays. Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a qualifié l’exode de «crise de réfugiés à la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale».

Comme il l’a souvent fait, Vladimir Poutine a blâmé l’Ukraine pour la guerre, déclarant dimanche au président turc Recep Tayyip Erdogan que Kyiv devait arrêter toutes les hostilités et répondre aux «exigences bien connues de la Russie».

Vladimir Poutine a lancé son attaque avec une série de fausses accusations contre Kyiv, notamment qu’elle est dirigée par des néonazis déterminés à anéantir la Russie avec le développement d’armes nucléaires.

Le dirigeant russe a également déclaré au président Erdogan qu’il espérait que l’Ukraine «ferait preuve d’une approche plus constructive (concernant les pourparlers), tenant pleinement compte des réalités émergentes». Un troisième cycle de négociations russo-ukrainiennes est prévu lundi.

Par ailleurs, Vladimir Poutine et le président français Emmanuel Macron ont évoqué la situation nucléaire en Ukraine, qui compte 15 réacteurs nucléaires et qui a été le théâtre de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986.

Les hommes ont convenu en principe d’un «dialogue» impliquant la Russie, l’Ukraine et l’Agence internationale de l’énergie atomique, selon un responsable français qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, conformément aux pratiques de la présidence. Des pourparlers potentiels sur la question doivent être organisés dans les prochains jours, a-t-il dit.

Le président Poutine a également imputé l’incendie de la semaine dernière à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui, selon les responsables ukrainiens, a été causé par des soldats russes, à une «provocation organisée par des radicaux ukrainiens».

«Les tentatives de rejeter la responsabilité de cet incident sur l’armée russe font partie d’une campagne de propagande cynique», a-t-il déclaré, selon le responsable français.

Les dirigeants internationaux, ainsi que le pape François, ont appelé Vladimir Poutine à négocier.

Après l’échec du cessez-le-feu à Marioupol samedi, les forces russes ont intensifié leurs bombardements de la ville et largué des bombes massives sur les zones résidentielles de Tchernihiv, une ville au nord de Kiev, ont déclaré des responsables ukrainiens.

La poignée d’habitants, qui ont réussi à fuir Marioupol avant la fermeture du corridor humanitaire, ont déclaré que la ville de 430 000 habitants avait été dévastée.

«Nous avons tout vu : des maisons en flammes, tous les gens assis dans des sous-sols», a déclaré Yelena Zamay, qui a fui vers l’une des républiques autoproclamées de l’est de l’Ukraine détenues par des séparatistes pro-russes. « Pas de communication, pas d’eau, pas de gaz, pas de lumière. Il n’y avait rien.»

Les responsables militaires britanniques ont comparé les tactiques de la Russie à celles utilisées par Moscou en Tchétchénie et en Syrie, où les villes encerclées ont été pulvérisées par des frappes aériennes et de l’artillerie.

«Cela représentera probablement un effort pour briser le moral des Ukrainiens», a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Le président Zelenskyy a réitéré une demande d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, ce que l’OTAN a jusqu’à présent exclu en raison des craintes qu’une telle action ne conduise à une guerre beaucoup plus large.

«Le monde est assez fort pour nous fermer le ciel», a déclaré le président Zelenskyy dimanche dans une allocution vidéo.

La veille, Voldymyr Zelenskyy a plaidé sa cause auprès des législateurs américains lors d’un appel vidéo pour aider à obtenir plus d’avions de guerre en Ukraine.

Les responsables américains ont déclaré que Washington discutait des moyens d’acheminer des avions vers l’Ukraine dans un scénario complexe qui inclurait l’envoi de F-16 de fabrication américaine dans d’anciens pays du bloc soviétique, en particulier la Pologne, qui sont maintenant membres de l’OTAN. Ces pays enverraient alors à l’Ukraine leurs propres MiG de l’ère soviétique, que les pilotes ukrainiens sont entraînés à piloter.

Mais en raison des arriérés de production des avions de combat américains, les pays d’Europe de l’Est devraient essentiellement donner leurs MiG aux Ukrainiens et accepter les promesses américaines qu’ils obtiendraient des F-16 dès que cela serait possible. Le fait que la prochaine cargaison de F-16 est destinée à Taïwan s’ajoute aux difficultés, et le Congrès américain serait réticent à retarder ces livraisons.

L’armée russe a mis en garde les voisins de l’Ukraine contre l’accueil de ses avions de combat, affirmant que Moscou pourrait considérer ces pays comme faisant partie du conflit si des avions ukrainiens effectuaient des missions de combat depuis leur territoire.

Le bilan des morts reste perdu dans le brouillard de la guerre. L’ONU dit qu’elle n’a confirmé que quelques centaines de morts civiles, mais a également averti que le nombre était largement sous-estimé.

Oleksiy Arestovich, un conseiller de Voldymyr Zelenskyy, a déclaré que des responsables ukrainiens et des organisations humanitaires internationales travaillaient avec la Russie par le biais d’intermédiaires pour établir des couloirs humanitaires depuis Bucha et Hostomel, qui sont situés en banlieue de Kyiv, où de violents combats ont eu lieu.

L’armée ukrainienne est largement dépassée par celle de la Russie, mais ses forces professionnelles et volontaires ont riposté avec une ténacité féroce. A Kyiv, des volontaires ont fait la queue samedi pour rejoindre l’armée.

Même dans les villes tombées, il y avait des signes de résistance.

Des citoyens de Tchernihiv ont applaudi en regardant un avion militaire russe tomber du ciel et s’écraser, selon une vidéo publiée par le gouvernement ukrainien. À Kherson, des centaines de manifestants ont agité des drapeaux ukrainiens bleus et jaunes et ont crié : « Rentrez chez vous ».

La Russie a fait des progrès significatifs dans le sud de l’Ukraine alors qu’elle cherche à bloquer l’accès à la mer d’Azov. La capture de Marioupol pourrait permettre à Moscou d’établir un corridor terrestre vers la Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 dans une démarche que la plupart des autres pays considéraient comme illégale.

L’Occident a largement soutenu l’Ukraine, offrant de l’aide et des livraisons d’armes et frappant la Russie de vastes sanctions. Mais aucune troupe de l’OTAN n’a été envoyée en Ukraine, laissant les Ukrainiens combattre seuls les troupes russes.

L’économie russe a été dévastée par les sanctions, la valeur du rouble a plongé et des dizaines de sociétés multinationales ont mis fin ou réduit considérablement leur travail dans le pays.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a passé le week-end à visiter les pays membres de l’OTAN en Europe de l’Est qui ont accueilli des réfugiés d’Ukraine. Dimanche, en Moldavie, un pays qui n’est pas membre de l’alliance, il a promis de soutenir l’ancienne république soviétique à tendance occidentale qui surveille avec méfiance les actions de la Russie en Ukraine.

L’ONU a déclaré qu’elle augmenterait ses opérations humanitaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine, et le Conseil de sécurité a prévu une réunion lundi sur l’aggravation de la situation.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a mis en garde contre une crise de la faim imminente en Ukraine, un important fournisseur mondial de blé, affirmant que des millions de personnes auront besoin d’une aide alimentaire «immédiatement».