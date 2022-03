Nouvelle tentative de cessez-le-feu temporaire pour permettre aux civils de fuir

LVIV, Ukraine — Au 11e jour de la guerre en Ukraine, les troupes russes ont bombardé des villes qui ont été encerclées, mais un responsable pro-russe a déclaré que les couloirs de sécurité rouvriraient pour les résidents de la ville portuaire assiégée de Marioupol.

Le nombre d’Ukrainiens forcés de fuir leur pays a augmenté à 1,5 million tandis que le président russe Vladimir Poutine avertit que l’État ukrainien est menacé. Il a comparé les sanctions de l’Occident contre la Russie à «une déclaration de guerre».

Un responsable de l’une des régions séparatistes pro-russes de l’Ukraine a indiqué que les forces russes observeront un cessez-le-feu temporaire dimanche dans deux villes ukrainiennes. La veille, un accord similaire pour permettre aux civils d’évacuer les lieux n’a pas été respecté avec le constat de bombardements au milieu de la fuite des réfugiés vers les pays voisins.

Eduard Basurin, porte-parole de l’armée à Donetsk, a déclaré que les couloirs de passage sûrs pour les résidents de la ville portuaire assiégée de Marioupol et de la ville de Volnovakha rouvriraient dimanche. Il n’a pas dit pendant combien de temps ni si un cessez-le-feu allait accompagner l’évacuation.

Selon des responsables ukrainiens, les tirs d’artillerie et les frappes aériennes russes avaient empêché les résidents de partir avant que les évacuations convenues ne commencent samedi. Le président russe accusait alors l’Ukraine de saboter les efforts en cours.

Les combats sur le terrain

La Russie a cherché à couper l’accès de l’Ukraine à la mer d’Avrov dans le sud. La capture de Marioupol pourrait permettre à la Russie d’établir un corridor terrestre vers la Crimée, qu’elle a annexée en 2014.

Les forces russes ont lancé des centaines de missiles et d’attaques d’artillerie à travers le pays. Elles ont largué de puissantes bombes sur les zones résidentielles de Chernihiv, une ville au nord de la capitale de Kyiv, ont déclaré les responsables ukrainiens.

Une colonne blindée russe menaçant la capitale était encore bloquée à l’extérieur de Kyiv, mais les forces ukrainiennes détenaient des villes clés dans le centre et le sud-est du pays, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Les forces ukrainiennes défendaient également Odesa, la plus grande ville portuaire d’Ukraine, contre les navires russes, a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovich.

Les troupes russes ont pris le contrôle de la ville portuaire méridionale de Kherson la semaine dernière.

À Marioupol, des journalistes de l’agence The Associated Press ont été témoins de scènes de médecins qui tentaient en vain de sauver la vie des enfants blessés. Les pharmacies étaient vides et des centaines de milliers de personnes étaient confrontées à des pénuries de nourriture et d’eau par un temps glacial.

À Irpin, près de Kyiv, des gens fuyaient à pied en empruntant un pont détruit pour traverser une rivière et quitter la ville. Aidés par des soldats ukrainiens, ils transportaient des enfants, des animaux de compagnie et très peu de biens personnels. Les personnes âgées ou ayant un handicap étaient transportées le long du chemin dans des couvertures et des voiturettes.

Le bilan des victimes du conflit est difficile à évaluer. Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré qu’au moins 351 civils ont été tués depuis l’invasion du 24 février, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé.