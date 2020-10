Nouvellement réélu, Horgan se dit prêt à faire fi de la politique partisane

VANCOUVER — Nouvellement reporté au pouvoir de façon écrasante, le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan affirme que son gouvernement néo-démocrate sera influencé par les bonnes idées et non par la politique partisane.

Au cours de sa conférence de presse, dimanche, M. Horgan a dit avoir l’intention de passer plus de temps à l’extérieur de l’Assemblée législative afin de rencontrer la population dans l’ensemble de la province.

La nouvelle carte électorale de la Colombie-Britannique montre une province divisée entre les zone rurales libérales et les secteurs urbains néo-démocrates.

Le NPD a enlevé 53 sièges, contre 27 pour les libéraux et trois pour les verts. La lutte demeurait trop serrée dans quatre circonscriptions pour y déterminer un vainqueur. Il reste encore plus de 500 000 bulletins de vote envoyés par correspondance à dépouiller dans l’ensemble de la province.

Selon les dernières données d’Elections BC, le NPD a obtenu 35,41 % des suffrages exprimés, les libéraux 45,03 % et le Parti vert 15,30 %.

Les chefs de deux autres principaux partis, Sonia Furstenau, du Parti vert, et le libéral Andrew Wilkinson, ont tous deux été élus dans leur circonscription.

M. Horgan a déclaré que son gouvernement sera ouvert aux idées, peu importe leur provenance géographique ou politique. Il a assuré ne pas se soucier de l’origine d’une idée, pourvu qu’elle soit bonne.

Le premier ministre a attribué la victoire de son parti à la gestion du gouvernement de la pandémie de COVID-19 et à la vision politique néo-démocrate. Il a affirmé que les valeurs dominantes de la province embrassaient celles de sa formation.

Le premier ministre Justin Trudeau a félicité dimanche matin John Horgan et le NPD.

«Je suis impatient de poursuivre mon étroite collaboration avec le premier ministre Horgan et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d’assurer la sécurité et la santé des Canadiens et de venir en aide à ceux qui en ont besoin alors que nous faisons face aux impacts de la pandémie mondiale», a souligné M. Trudeau.