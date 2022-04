Nouvelles frappes aériennes russes rapportées dans différentes villes d’Ukraine

KYIV, Ukraine — Le gouverneur de la région de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, a signalé des frappes aériennes dans la région samedi matin.

Maksym Kozytsky a déclaré sur l’application de messagerie Telegram qu’un avion russe Su-35, qui avait décollé de l’aérodrome de Baranovichi au Belarus, a tiré des missiles sur Lviv.

Le système de défense aérienne de l’Ukraine a toutefois réussi à abattre quatre missiles de croisière, selon M. Kozytsky.

Ce dernier n’a pas donné de détails sur les dommages qui auraient été causés, voire les pertes de vies ou le nombre de personnes blessées.

Pendant ce temps dans l’est du pays, le maire de la capitale de l’Ukraine a aussi indiqué dans un message en ligne que Kyiv a été frappé samedi dans le district de Darnitsa, soulignant qu’il y avait eu des «explosions».

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a affirmé que des sauveteurs et des ambulanciers paramédicaux étaient sur les lieux et que les détails concernant les victimes seraient divulgués plus tard.

M. Klitschko a exhorté les résidents à tenir compte des sirènes de raid aérien. Il a également averti ceux qui ont fui la capitale de ne pas revenir pour l’instant pour leur sécurité.

Une colonne de fumée épaisse s’élevant du site sur le côté oriental de Kyiv pouvait être aperçue de certaines parties du centre-ville près du fleuve Dniepr.

Les forces russes ont aussi frappé tard vendredi soir un aérodrome à Alexandria, une ville près de la frontière à l’est du pays.

Le maire de la ville, Serhiy Kuzmenko, a confirmé la frappe de missiles sur Facebook samedi, mais il n’a pas précisé si l’attaque a fait des victimes.

Les attaques dispersées de l’armée russe en Ukraine rappellent que le pays tout entier reste menacé malgré la nouvelle offensive russe dans l’est.

Piqué par la perte de son vaisseau amiral de la mer Noire et indigné par ce qu’il prétendait être des frappes ukrainiennes sur le territoire russe, le commandement militaire de la Russie avait prévenu la veille de nouvelles attaques à venir contre la capitale ukrainienne et il avait indiqué qu’il ciblerait des sites militaires.

Des journalistes de l’agence Associated Press ont documenté la mort de civils cette semaine dans la ville orientale de Kharkiv et chaque jour est marqué par de nouvelles découvertes de victimes civiles. Uniquement dans la région de Kyiv, les autorités ukrainiennes ont rapporté la découverte des corps de plus de 900 civils, la plupart abattus, après le retrait des troupes russes il y a deux semaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les militaires russes occupant des parties des régions de Kherson et de Zaporizhzhia, dans le sud, de terroriser les civils et de pourchasser quiconque a servi dans l’armée ou le gouvernement ukrainien.

«Les occupants pensent que cela leur facilitera la tâche pour contrôler ce territoire, mais ils ont tort», a déclaré M. Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne du vendredi.

«Le problème de la Russie, c’est qu’elle n’est pas acceptée — et ne sera jamais acceptée — par tout le peuple ukrainien. La Russie a perdu l’Ukraine à jamais», a-t-il soutenu.

Les autorités croient qu’entre 2500 et 3000 soldats ukrainiens sont morts depuis l’invasion de la Russie, a déclaré le président Zelenskyy en entrevue à la chaîne d’information télévisée CNN. Il a affirmé qu’environ 10 000 personnes ont été blessées et qu’il est «difficile de dire combien survivront».

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a confirmé la mort de 1982 civils, mais a averti que ce chiffre n’inclut pas les personnes tuées dans des villes assiégées comme Marioupol et que le nombre réel de morts est fort probablement plus élevé.

À Marioupol, le conseil municipal a déclaré vendredi que les habitants ont rapporté avoir vu des troupes russes déterrer des corps des cours résidentielles et interdire de nouveaux enterrements «des personnes tuées par eux».

«On ignore pourquoi l’exhumation est effectuée et où les corps seront emmenés», a indiqué le conseil municipal dans une déclaration sur l’application de messagerie Telegram.