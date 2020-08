Nouvelles prestations dépendantes de l’adoption du discours du Trône

OTTAWA — Tout comme deux de ses ministres la veille, Justin Trudeau a peiné à trouver des arguments pour justifier que les nouvelles prestations annoncées jeudi devront attendre l’adoption du discours du Trône le 23 septembre avant d’être mises en place.

Des changements aux règles de l’assurance-emploi vont permettre à quelque trois millions de Canadiens de passer de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) au régime d’assurance-emploi presque sans heurt, fin septembre.

Cependant, entre un million et un million et demi de chômeurs créés par la pandémie de la COVID-19 ne se qualifieront pas à l’assurance-emploi. Pour eux, le gouvernement fédéral a imaginé une nouvelle Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE). Mais celle-ci, comme les 10 jours de congé de maladie payés par Ottawa et la prestation pour s’occuper d’une personne à charge, dépendra de l’adoption du discours du Trône.

Plusieurs y voient une manoeuvre politique pour forcer la main à l’opposition qui, si elle faisait tomber le gouvernement en septembre, porterait l’odieux de priver d’aide fédérale des millions de Canadiens aux prises avec la pandémie.

Interrogé à ce sujet pendant un passage à Brockville, en Ontario, le premier ministre Trudeau s’est contenté de répéter que la prorogation n’affecte en rien l’aide envoyée, en ce moment, aux Canadiens.

Si le premier ministre avait attendu quelques semaines avant de proroger le Parlement, les élus auraient eu le temps d’adopter des lois pour mettre en place les trois nouvelles prestations.