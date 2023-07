Nouvelles sanctions contre la Russie, dont des dirigeants de Wagner et des artistes

OTTAWA — Le Canada impose de nouvelles sanctions contre des personnes et des entités russes qui sont accusées de soutenir l’invasion de l’Ukraine par Moscou, mais aussi la violence de mercenaires en Afrique.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre 38 personnes et 25 entités russes. La liste se concentre sur le groupe paramilitaire Wagner, qui a déployé des combattants en Ukraine et dans des pays d’Afrique.

Les sanctions visent également les industries russes du nucléaire et des drones, ainsi que des artistes et entités du milieu culturel, en réponse aux attaques de ce pays contre les sites nucléaires et culturels de l’Ukraine, et aux tentatives du Kremlin pour «russifier» la culture ukrainienne.

Affaires mondiales précise dans un communiqué que ces nouvelles sanctions visent aussi cette fois «des chanteurs, des acteurs et des cinéastes russes, ainsi que des entités et de hauts fonctionnaires du secteur culturel russe, tels que le ministre de la Culture et les responsables des principaux musées».

Les personnes sanctionnées ne peuvent pas avoir de relations d’affaires avec des Canadiens ni voyager au Canada.

Les conservateurs aux Communes avaient demandé à Ottawa d’inscrire le groupe Wagner sur la liste canadienne des «organisations terroristes», mais des hauts fonctionnaires ont témoigné en juin que cette mesure pourrait rendre plus difficile la poursuite au pénal de la Russie pour crimes de guerre.