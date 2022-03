Nouvelles tentatives d’évacuation des civils en Ukraine

KYIV, Ukraine — Des autocars ont transporté des civils hors d’une ville ukrainienne assiégée et des fournitures vers une autre, mardi, alors que les responsables tentaient d’éloigner les gens d’un assaut russe et d’atténuer la situation humanitaire désastreuse pour ceux qui étaient toujours bloqués. Mais des informations faisant état de nouvelles attaques russes dans une zone menaçaient de faire dérailler à nouveau ces efforts.

Au 13e jour de l’invasion, la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale s’est encore aggravée, les responsables de l’ONU signalant que deux millions de personnes ont maintenant fui l’Ukraine.

Les demandes de moyens pour évacuer les civils en toute sécurité ont augmenté parallèlement à l’intensification des bombardements par les forces russes, qui ont fait des progrès significatifs dans le sud de l’Ukraine, mais ont stagné dans certaines autres régions. Les efforts pour mettre en place des cessez-le-feu le long des couloirs humanitaires ont échoué à plusieurs reprises au milieu des bombardements russes.

Depuis le début de l’invasion, plus de 400 décès de civils ont été enregistrés par le bureau des droits de la personne des Nations Unies, qui a prévenu que le nombre réel était beaucoup plus élevé. En plus de la catastrophe humanitaire qui se déroule en Ukraine, les combats ont fait grimper les prix de l’énergie dans le monde entier et les stocks s’effondrer, et ont menacé l’approvisionnement alimentaire et les moyens de subsistance des personnes du monde entier qui dépendent des cultures cultivées dans la région fertile de la mer Noire.

Les pays occidentaux ont dénoncé l’invasion et ont cherché à soutenir l’Ukraine avec des armes – et à punir la Russie de Vladimir Poutine avec des sanctions. Les mesures ont porté un dur coup à l’économie russe, car les entreprises se retirent ou réduisent considérablement leurs activités dans ce pays. Signe supplémentaire de l’isolement économique du pays, Shell a annoncé mardi qu’elle cesserait de lui acheter du pétrole et du gaz naturel.

Mardi, un convoi d’autocars bondés s’est déplacé le long d’une route enneigée depuis la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, selon une vidéo de l’agence de communication ukrainienne. La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a expliqué que le convoi se dirigeait vers le sud-ouest vers la ville ukrainienne de Poltava et comprenait des étudiants indiens et chinois.

Pendant ce temps, des bus arborant des symboles de la croix rouge transportant de l’eau, des denrées alimentaires de base et des médicaments se dirigeaient vers le port sud assiégé de Marioupol, théâtre de certaines des pires scènes de désespoir de la guerre. Mme Vereshchuk a indiqué que les véhicules transporteraient ensuite les civils hors de la ville.

Mais peu de temps après que les autorités ont annoncé que des bus étaient en route, le bureau du président ukrainien a déclaré avoir été informé de bombardements sur la voie d’évacuation. On ne sait pas si le convoi de ravitaillement est arrivé à Marioupol – ou si les civils monteront librement dans les bus si les bombardements se poursuivent.

Le maire de la ville a également mis en doute les évacuations, déclarant à la BBC que les forces russes continuaient de bombarder la zone où les gens tentaient de se rassembler. Il a dit que certaines routes étaient bloquées, d’autres étaient minées.

La situation devenait de plus en plus intenable dans la ville, qui est sans eau, sans chauffage, sans installations sanitaires et sans téléphone. La Russie a détruit lundi l’approvisionnement en gaz naturel.

La bataille de Marioupol est cruciale, car sa capture pourrait permettre à Moscou d’établir un couloir terrestre vers la Crimée, que la Russie a saisi à l’Ukraine en 2014. On estime que 200 000 personnes – près de la moitié de la population de 430 000 – espèrent fuir.

Mme Vereshchuk a déclaré que l’Ukraine prenait également des dispositions pour faire sortir les gens de la banlieue d’Irpin, à Kyiv, bien qu’il ne soit pas clair si cela se ferait le long de l’un des cinq couloirs officiels promis par les Russes.

Il y avait peu de signes, en fait, que ces routes étaient effectivement utilisées, au-delà de l’évacuation de Soumy.

Les responsables ukrainiens avaient rejeté les propositions, car plusieurs des routes conduiraient les gens vers la Russie ou son allié la Biélorussie, qui servait de rampe de lancement pour l’invasion. Ils ont plutôt réclamé des couloirs permettant aux gens de se diriger vers les parties occidentales de l’Ukraine qui ne sont pas attaquées.

«L’Ukraine n’a pas donné l’autorisation d’évacuation vers la Russie, nous n’étions pas d’accord avec ces itinéraires. Les couloirs vers la Russie n’ont pas non plus été convenus avec la Croix-Rouge», a déclaré Mme Vereschchuk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi à l’élargissement des couloirs humanitaires et à davantage de soutien de la Croix-Rouge.

Dans une adresse vidéo depuis un lieu tenu secret, il a déclaré qu’un enfant était mort de déshydratation à Marioupol, signe du désespoir de la population de la ville.

Il a dit qu’il n’y avait pas d’accord ferme sur l’itinéraire de Marioupol, donc «les troupes russes peuvent simplement tirer sur ce transport en cours de route».

M. Zelensky a de nouveau plaidé pour un soutien aérien des pays occidentaux. Un haut responsable américain a déclaré que plusieurs pays discutaient de l’opportunité de fournir des avions de combat à l’Ukraine.

L’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré mardi dans un communiqué que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs opérations de défense dans la banlieue de Marioupol.

L’état-major a ajouté que les forces russes «démoralisées» se livraient à des pillages dans les endroits qu’elles occupaient; réquisitionnaient des bâtiments civils comme des hangars de ferme pour du matériel militaire; et installaient des positions de tir dans des zones peuplées. Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les forces de défense ukrainiennes ont également participé à des opérations à Tchernihiv et dans la périphérie de Kyiv, a indiqué l’état-major.

Lundi, Moscou a de nouveau annoncé une série de demandes pour arrêter l’invasion, notamment que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie et les régions orientales contrôlées par les combattants séparatistes soutenus par Moscou comme indépendantes. Moscou a également insisté pour que l’Ukraine modifie sa constitution afin de garantir qu’elle ne rejoindra pas d’organismes internationaux tels que l’OTAN et l’UE. L’Ukraine a déjà rejeté ces demandes.