Novak Djokovic déçu d’avoir perdu son appel en Australie et en attente d’être déporté

MELBOURNE, Australie — Le numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic, qui n’est pas vacciné contre la COVID-19, ne pourra pas participer aux Internationaux d’Australie puisque l’appel contre sa déportation a été rejeté.

La saga a pris fin dimanche lorsque les magistrats de la Cour fédérale ont rejeté, à l’unanimité, la requête du Serbe âgé de 34 ans qui contestait la décision du gouvernement australien d’annuler son visa pour des raisons de santé publique.

Djokovic s’est dit «extrêmement déçu» de cette décision, mais il va collaborer avec les autorités.

Novak Djokovic a remporté neuf titres aux Internationaux de tennis d’Australie, dont trois de suite, mais cette fois il n’aura même pas la chance d’essayer de répéter ses exploits.

«Je respecte la décision de la cour et je vais coopérer avec les autorités compétentes pour mon départ du pays», a indiqué le tennisman dans une déclaration écrite.

En vertu de cette décision, la vedette du tennis sera sous surveillance à Melbourne jusqu’à sa déportation. Un ordre de déportation de la sorte implique généralement une interdiction de retourner en Australie pour une période de trois ans.

Djokovic a affirmé qu’il était «inconfortable» par toute l’attention portée sur lui depuis que son visa a été annulé une première fois à son arrivée à l’aéroport de Melbourne le 6 janvier dernier.

«J’espère qu’on peut tous maintenant se concentrer sur le sport et le tournoi que j’adore», a-t-il affirmé.

La Fédération australienne de tennis, qui organise le tournoi, a aussi dit respecter la décision de la cour.

«Nous avons les yeux rivés maintenant sur ce tournoi très compétitif et nous souhaitons la meilleure des chances à tous les joueurs», a déclaré la Fédération par voie de communiqué.

En Serbie, le président Aleksandar Vucic a qualifié ces procédures judiciaires de «farce avec un lot de mensonges».

«Ils croient qu’ils ont humilié Djokovic après dix jours de harcèlement, mais l’humiliation est pour eux. S’ils avaient précisé qu’une personne non vaccinée n’avait pas le droit d’entrer au pays, Novak se serait soit abstenu d’y aller ou se serait fait vacciner», a affirmé le président serbe aux journalistes.

Il a dit qu’il a eu une conversation avec le joueur et qu’il lui a indiqué qu’il serait toujours le bienvenu dans son pays, sans préciser toutefois si Novak Djokovic a l’intention de se rendre en Serbie après sa déportation d’Australie.

Le ministre de l’Immigration, Alex Hawke, a bien accueilli la décision du tribunal.

«Les politiques australiennes de contrôle et de sécurité à la frontière nous ont protégés durant la pandémie, ce qui s’est reflété avec un des plus bas taux de mortalité et une des plus vigoureuses reprises économiques dans le monde. Nos taux de vaccination sont parmi les plus élevés de la planète», a affirmé le ministre Hawke.

Le premier ministre Scott Morrison a aussi salué la décision de la Cour fédérale.

«Cette décision qui va contribuer à maintenir une politique frontalière forte pour assurer la sécurité des Australiens».