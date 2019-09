Nu avec les requins à l’aquarium de Toronto: il plaide coupable de méfait

TORONTO — L’homme qui avait plongé, nu, dans le bassin de requins à l’aquarium de Toronto il y a un an a plaidé coupable de méfait.

David Weaver, de Nelson, en Colombie-Britannique, avait été arrêté et accusé en octobre dernier, quatre jours après l’incident. Selon la police, M. Weaver s’était rendu à l’aquarium Ripley, au centre-ville de Toronto, s’était déshabillé et avait sauté dans le bassin de requins.

Une foule nombreuse se trouvait à l’aquarium ce soir-là et certains visiteurs ont filmé la scène. Sur les vidéos, qui ont fait le tour du monde grâce aux médias sociaux, on voit un homme nu nageant dans l’aquarium avec des requins-taureaux, un poisson-scie et des murènes. L’homme commence alors à sortir du bassin avant d’exécuter un plongeon arrière.

Les responsables de l’aquarium ont déclaré que l’homme était ensuite sorti du bassin et s’était rhabillé, en laissant derrière lui son t-shirt et sa veste. La police a indiqué qu’à son arrivée à l’aquarium, l’homme était déjà parti.

M. Weaver a été arrêté quatre jours plus tard près de Thunder Bay, à des centaines de kilomètres de là, lors d’un contrôle routier.

La police a également affirmé que le jour de l’incident à l’aquarium, M. Weaver avait aussi agressé un homme à l’extérieur d’un restaurant thématique médiéval de Toronto. Une fenêtre aurait également été brisée ce jour-là. M. Weaver a été accusé de voies de fait et de méfait relativement à cet incident, qui fera l’objet d’un procès distinct à la fin du mois d’octobre.