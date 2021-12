O.J. Simpson est un «homme complètement libre»; fin de sa libération conditionnelle

LAS VEGAS — O.J. Simpson est un homme libre.

L’ancien célèbre joueur de football et acteur âgé de 74 ans, acquitté pour meurtre en Californie et condamné pour vol à main armée à Las Vegas, a eu une bonne conduite et a été libéré de sa libération conditionnelle à compter du 1er décembre, un jour après une audience devant la commission des libérations conditionnelles du Nevada, a indiqué mardi Kim Yoko Smith, une porte-parole de la Nevada State Police.

«Monsieur Simpson est un homme complètement libre maintenant», a déclaré Malcolm LaVergne, l’avocat d’O.J. Simpson à Las Vegas.

O.J. Simpson a refusé d’accorder immédiatement une entrevue, a déclaré son avocat, et Me LaVergne a refusé de discuter des plans de son client, y compris s’il avait l’intention de rester au Nevada.

Avant sa sortie de prison le 1er octobre 2017, il a déclaré aux responsables des libérations conditionnelles qu’il prévoyait de déménager en Floride.

Il a plutôt déménagé dans une communauté à accès restreint à Las Vegas où il joue au golf et utilise fréquemment Twitter pour donner son avis sur les sports universitaires et professionnels, en particulier le football.

«La vie va bien», a-t-il déclaré à l’Associated Press lors d’une entrevue en juin 2019.

O.J. Simpson a été reconnu coupable par un jury à Las Vegas en octobre 2008 et a purgé neuf ans de prison pour avoir dirigé cinq hommes, dont deux armés, lors d’une confrontation en septembre 2007 avec deux marchands d’objets de collection sportifs dans un hôtel-casino de Las Vegas.

O.J. Simpson a insisté sur le fait qu’il ne voulait que récupérer des souvenirs personnels et des objets qui lui avaient été volés après son acquittement à Los Angeles lors du meurtre en 1994 de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ronald Goldman.

Il devait initialement obtenir une libération conditionnelle le 9 février, mais la commission des libérations conditionnelles a devancé la date en raison de son bon comportement.