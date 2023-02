Objet abattu: le premier ministre Trudeau doit rencontrer son homologue du Yukon

L’«objet volant non identifié» abattu au-dessus du Yukon cette fin de semaine sera sans aucun doute l’un des principaux sujets de discussion entre le premier ministre Justin Trudeau et son homologue yukonnais, Ranj Pillai. Les deux élus doivent se rencontrer lundi à Whitehorse, dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Conseil des Premières Nations du Yukon.

M. Trudeau doit tenir un point de presse à la suite de cette rencontre prévue en matinée.

Quatre objets à haute altitude ont été abattus en Amérique du Nord en un peu plus d’une semaine, le plus récent dans l’espace aérien américain au-dessus du lac Huron dimanche.

M. Trudeau a déclaré dimanche que le Canada et les États-Unis coopéraient et communiquaient constamment sur la situation, ajoutant que les deux pays et le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) prenaient la situation très au sérieux.

Des efforts sont en cours pour retrouver et analyser tous les restes de l’objet, avec l’aide d’équipes de l’armée canadienne et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Un avion CP-160 participe aux recherches dans la nature sauvage du Yukon. L’objet a été abattu samedi au-dessus de la partie centrale du territoire, à environ 160 km de la frontière de l’Alaska.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré samedi que l’objet du Yukon était «potentiellement similaire» au ballon-espion chinois détruit le 4 février, qui a été suivi par un deuxième objet mystérieux abattu au-dessus de l’Alaska vendredi.

Les autorités canadiennes et américaines ont peu parlé des objets et de leurs objectifs au-delà de la surveillance.