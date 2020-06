Observations sur la peine d’Ugo Fredette: la Couronne réclame 50 ans de prison

SAINT-JÉRÔME, Qc — Le procureur de la Couronne enjoint à la juge d’imposer une peine de prison ferme de 50 ans à Ugo Fredette, sinon, cela signifie qu’il n’y a pas de conséquences à commettre un second meurtre — pas même une heure d’incarcération de plus, a plaidé Me Steve Baribeau.

Les plaidoiries des avocats sur la longueur de la peine de prison que Ugo Fredette devra purger pour avoir tué deux personnes ont débuté jeudi matin, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Fredette a été trouvé coupable par un jury de deux meurtres au 1er degré, commis le 14 septembre 2017.

L’homme de 44 ans a tué de 17 coups de couteau son ex-conjointe, Véronique Barbe.

Il a aussi été reconnu coupable du meurtre d’Yvon Lacasse, un automobiliste de 71 ans croisé par hasard alors qu’il était en fuite après avoir tué son ex-conjointe. Il l’a tué le même jour, volant son véhicule pour poursuivre sa cavale sans être repéré.

Le meurtre au premier degré entraîne automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Sauf qu’une disposition du Code criminel permet depuis quelques années de cumuler les périodes de 25 ans quand il y a eu plus d’un meurtre.

C’est ce qui est en jeu ici: Fredette a commis deux meurtres alors la juge pourrait lui imposer 50 ans de prison ferme.

Sinon, c’est comme si la vie de Yvon Lacasse ne valait rien, a lancé jeudi matin Me Baribeau.

Si ce dossier-là ne mérite pas un cumul de peine, je ne sais pas quel dossier va le mériter, a-t-il poursuivi.

Il a rappelé qu’il y a eu deux meurtres — «le pire des crimes» — sur deux victimes qui n’avaient aucun lien entre elles.

Et puis, celui de Véronique Barbe a été commis dans un contexte de domination.

«Et ça, c’est épouvantable», a-t-il martelé.

«Le message qui va sortir de ça ne doit laisser place à aucune interprétation, à aucune ambiguïté».

La position de Ugo Fredette

L’homme soutient que son cas ne mérite pas une aussi longue période de 50 ans.

Son avocat, Me Louis-Alexandre Martin, tentera plutôt de convaincre la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure de permettre à son client d’être admissible à une libération conditionnelle après 25 ans.

Il plaidera que l’article du Code criminel permettant le cumul des périodes d’inadmissibilité est inconstitutionnel, parce que contraire à la Charte des droits et libertés. Cet article est déjà contesté par Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec, qui a abattu six hommes.

De plus, Fredette a porté en appel ses verdicts de culpabilité. Il réclame un second procès.