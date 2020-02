Occupation des rails à Saint-Lambert: le CN a obtenu une injonction

SAINT-LAMBERT, Qc — Le Canadien National a obtenu une injonction du tribunal pour que cesse l’obstruction, par des manifestants, d’une voie ferrée de Saint-Lambert, en Montérégie.

Le premier ministre François Legault avait promis jeudi matin que la barricade serait démantelée par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) lorsque l’injonction serait délivrée. Le SPAL a préféré ne pas commenter la situation lorsque joint par La Presse canadienne.

Un compte Twitter associé au groupe de manifestants indiquait toutefois en mi-journée qu’on ne leur avait toujours pas remis l’injonction, ajoutant que cela «risque d’arriver aujourd’hui». Il invite ensuite ses sympathisants à se rendre sur place «en grand nombre».

Le blocus paralyse depuis mercredi le service de la ligne de train de banlieue Exo3 et de Via Rail entre Montréal et Québec.

La barricade a été installée par des manifestants qui disent agir en solidarité avec les Autochtones de Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique.

Cette manifestation a contraint le transporteur Exo à maintenir pour une période indéterminée la suspension du service de trains de la ligne Exo3 reliant Mont-Saint-Hilaire au centre-ville de Montréal. De plus, Via Rail a repoussé à vendredi, en fin de journée, la reprise des liaisons ferroviaires entre Montréal et Québec qui était prévue pour jeudi.

Sur le site de Saint-Lambert, jeudi, quelques dizaines de manifestants — équipés de tentes, de matériel de camping et de bois pour le feu — ont affirmé qu’ils prévoyaient rester sur les lieux aussi longtemps que la Gendarmerie royale du Canada demeurera sur le territoire Wet’suwet’en.

Jeudi également, la GRC a confirmé que le commandant de sa division de la Colombie-Britannique avait envoyé une lettre aux chefs héréditaires Wet’suwet’en, dans laquelle il accepte de discuter de la présence sur leur territoire d’un petit contingent d’agents.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, avait dit précédemment que la GRC avait accepté de déplacer les agents hors du secteur où les chefs héréditaires de la Première Nation manifestaient contre la présence d’un pipeline sur leur territoire.

À Saint-Lambert, des manifestants — qui ont refusé de donner leurs noms aux journalistes — se sont décrits comme des sympathisants des Wet’suwet’en et ont affirmé qu’ils suivraient les recommandations des chefs héréditaires.

«Nous demeurerons ici jusqu’à ce que la GRC quitte le territoire Wet’suwet’en et que les chefs héréditaires jugent que leurs conditions ont été respectées», a dit un membre du groupe de manifestants qui ne s’est pas nommé.

«Le blocus est en solidarité avec d’autres au Canada, et nous suivrons les ordres des chefs héréditaires. S’ils sont satisfaits, nous n’aurons pas d’autres raisons de rester», a dit l’homme.

En raison de la pénurie d’autobus et de chauffeurs dans la région métropolitaine, Exo ne sera pas en mesure d’assumer l’ensemble des déplacements normalement assurés par son service de train Exo3 Mont-Saint-Hilaire, qui compte sept gares. Le transporteur encourage ses clients à envisager des solutions de rechange comme le covoiturage ou le métro.

Le transporteur public est déjà touché depuis une dizaine de jours par une interruption du service de train de banlieue sur la ligne Exo4 entre Candiac et le centre-ville de Montréal, car des manifestants autochtones ont érigé une barricade dans la réserve mohawk de Kahnawake. Une trentaine d’autobus doivent être déployés quotidiennement à partir des gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine afin de transporter les clients au terminus Mansfield, au centre-ville de Montréal.

Les trains de la ligne Exo3 circulent entre la Montérégie et le centre-ville de Montréal en traversant le fleuve Saint-Laurent sur le pont Victoria. Ceux de la ligne Exo4 utilisent le pont ferroviaire situé juste en amont du pont Honoré-Mercier.