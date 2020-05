Offres aux enseignants: les 1ers échelons ne sont plus abolis, s’indigne la FAE

MONTRÉAL — La Fédération autonome de l’enseignement est outrée des offres du Conseil du trésor, dans lesquelles la semaine de travail des enseignants serait allongée et les premiers échelons de l’échelle de salaire ne seraient plus abolis.

Pourtant, Québec avait dit à plusieurs occasions qu’il comptait abolir les six premiers échelons de l’échelle salariale des enseignants, afin d’attirer des candidats dans la profession.

Mais les syndicats d’enseignants ont eu la surprise, au cours des derniers jours, de constater que ce n’était plus le cas. Québec opte plutôt pour une bonification du salaire des six premiers échelons. Et l’échelle compterait toujours 17 échelons.

En entrevue jeudi, le président de la FAE, Sylvain Mallette, a reproché au gouvernement Legault de renier ainsi ses engagements.

De même, la semaine normale de travail passerait de 32 à 40 heures, dans ces offres mises en ligne mardi. Depuis le milieu des années 1990, il y a un désaccord entre les parties sur la durée de la prestation hebdomadaire de travail. Québec affirme qu’elle doit être de 40 heures, mais selon M. Mallette, elle est actuellement de 32 heures.