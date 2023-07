Olivia Chow prend ses fonctions de mairesse, parlant d’un «jour de renouveau»

TORONTO — Olivia Chow a officiellement pris ses fonctions de mairesse de Toronto.

La femme de 66 ans, qui est la première personne issue d’une minorité visible à diriger la ville la plus peuplée du Canada, s’est engagée mercredi à bâtir ce qu’elle appelle une ville plus attentionnée et abordable.

«Aujourd’hui est un jour de renouveau, a déclaré Mme Chow sous les acclamations et les applaudissements quelques instants après sa prise de fonction à l’hôtel de ville. Le message était fort et clair — les gens veulent du changement.»

Mme Chow, une ancienne députée du Nouveau Parti démocratique (NPD) et ancienne conseillère municipale, a eu le dessus sur 101 autres candidats pour remporter l’élection partielle du mois dernier à la mairie pour remplacer John Tory.

Sa victoire propulse une progressiste à la tête de la ville pour la première fois en plus d’une décennie.

Cela survient également à un moment où Toronto fait face à des problèmes urgents, notamment un manque à gagner de près d’un milliard de dollars dans le budget de cette année, en grande partie en raison de la baisse des revenus du transport en commun et de l’augmentation des coûts de logement.

Un rapport du personnel de la Ville indique qu’il y a suffisamment dans le fonds de réserve COVID-19 pour soutenir le budget de cette année, mais sans plus d’argent, le filet de sécurité serait insuffisant pour couvrir le manque à gagner qui pourrait atteindre 927 millions $ pour l’année prochaine.

Mme Chow s’est engagée à réinvestir le gouvernement local dans la construction de logements sociaux et à dépenser des millions pour acquérir et préserver des logements abordables.

«Nous pouvons et devons commencer par nous attaquer à la crise du logement. Nous pouvons et devons, car la souffrance est réelle», a-t-elle déclaré.

La nouvelle mairesse a déclaré qu’elle convoquerait une réunion spéciale du comité exécutif en août pour discuter de questions urgentes, notamment le plan financier à long terme de la Ville.

Depuis l’élection partielle du 26 juin, Mme Chow a rencontré l’administration municipale, finalisé son équipe et tenu des engagements de transition avec la fonction publique et les organisations à but non lucratif sur des questions prioritaires, notamment le logement et la réponse aux crises communautaires.

La crise du logement de la ville et les niveaux record de personnes sans abri devraient représenter rapidement des tests pour le mandat de Mme Chow.

Ajoutant à un sentiment d’urgence, Toronto est dans l’impasse avec le gouvernement fédéral sur une demande de fournir plus d’argent pour aider à loger les demandeurs d’asile, la Ville ayant récemment institué une politique de transfert vers les programmes fédéraux de ces demandeurs faisant face à des refuges au maximum de leur capacité.