Olivia Chow s’attaque au manque de refuges pour son premier conseil comme mairesse

TORONTO — Olivia Chow a placé la crise des refuges pour demandeurs d’asile en tête de l’ordre du jour avec l’adoption d’une motion sur cet enjeu, mercredi, lors de sa première réunion du conseil municipal en tant que nouvelle mairesse de Toronto.

Mme Chow a présenté cette motion comme la première mesure concrète prise sous sa direction pour ouvrir des places dans les refuges pour les demandeurs d’asile et permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder à un logement permanent.

«C’est un début», a déclaré celle qui a été élue lors d’une élection partielle le mois dernier.

La motion — la première de Mme Chow en tant que mairesse — demande au personnel d’ouvrir immédiatement 150 places de refuge pour les demandeurs d’asile, principalement en renouvelant les contrats des hôtels de refuge, et de trouver 100 places supplémentaires dans les jours à venir.

Mme Chow a indiqué que le financement de ces places proviendrait en partie des 97 millions $ de fonds fédéraux réservés à Toronto, mardi, pour aider à héberger les demandeurs d’asile.

Le fédéral interpellé

L’élue municipale et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ont accueilli favorablement l’annonce de financement d’Ottawa, mais ont déclaré qu’il était encore insuffisant par rapport aux 157 millions $ dont la ville a besoin pour aider à héberger les quelque 3000 demandeurs d’asile qui représentent environ un tiers de la capacité d’accueil de Toronto.

«Nous demandons au gouvernement fédéral de compléter son financement provisoire en finançant pleinement les aides nécessaires pour héberger et prendre soin de ces réfugiés et demandeurs d’asile dans la ville», ont écrit M. Ford et Mme Chow dans une déclaration commune mercredi.

Dans une déclaration envoyée par courriel à La Presse Canadienne mercredi, le bureau du ministre fédéral de l’Immigration a déclaré que l’hébergement des demandeurs d’asile relève de la responsabilité des provinces et des municipalités, mais que «l’urgence de la situation exige une approche globale, et le gouvernement fédéral a été présent à chaque étape du processus».

En plus du financement fédéral récemment annoncé pour aider à fournir un refuge aux demandeurs d’asile, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a également travaillé avec les provinces et les municipalités pour fournir un logement temporaire, tel que l’hébergement dans des chambres d’hôtel, selon la déclaration. Ottawa s’efforce aussi d’accélérer les demandes de permis de travail des demandeurs d’asile afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, ajoute-t-on.

Une situation urgente

Mme Chow a fait de la question de l’hébergement des demandeurs d’asile l’une des priorités de sa première semaine de mandat, en organisant des réunions avec de hauts fonctionnaires de tous les ordres de gouvernement et en faisant pression pour obtenir un soutien supplémentaire.

La question a pris un caractère d’urgence lorsque, ces derniers jours, des demandeurs d’asile ont dû dormir sur les trottoirs de la ville devant un centre d’aide aux sans-abri. Pendant ce temps, les différents ordres de gouvernement se disputaient le financement, tandis que les défenseurs de première ligne et les groupes communautaires intervenaient pour apporter leur soutien.

Une politique municipale controversée, mise en place par l’adjointe au maire Jennifer McKelvie avant l’élection de Mme Chow, a vu les demandeurs d’asile à la recherche d’une place dans des centres d’hébergement non réservés aux réfugiés à Toronto orientés vers des programmes fédéraux.

La motion de Mme Chow, appuyée par Mme McKelvie, comprend une ligne selon laquelle toute personne, quel que soit son statut d’immigration, pourrait accéder au système d’hébergement de la ville «dans la mesure où des places sont disponibles».

«Ce n’est que la première étape d’une longue série à venir, a soutenu Mme McKelvie mercredi. Nous voulons être un endroit qui accueille les réfugiés, nous voulons être un Toronto pour tous, mais nous avons besoin de soutien pour y parvenir.»

La motion de Mme Chow a également permis au conseil municipal d’approuver un supplément unique de 6,67 millions $ à un programme de subventions au logement locatif, complété par le gouvernement provincial.

Dans leur déclaration commune de mercredi, M. Ford et Mme Chow ont mentionné que le financement combiné permettrait de fournir immédiatement des logements permanents à plus de 1350 ménages.

Ils ont appelé le gouvernement fédéral à débloquer 26,7 millions $ supplémentaires pour le programme, rappelant qu’historiquement, Ottawa finance les deux tiers du programme.

«Nous devons faire plus et plus vite pour résoudre cette crise. Nous demandons instamment au gouvernement fédéral de se joindre à nous pour soutenir ces nouveaux arrivants vulnérables», peut-on lire dans la déclaration commune.

D’autres mesures

La motion approuvée par le conseil mercredi comprend un certain nombre d’autres mesures, y compris une instruction au personnel de la Ville d’élaborer une stratégie de sensibilisation pour jumeler les demandeurs d’asile admissibles à la subvention avec les propriétaires ayant des logements locatifs convenables.

Elle donne également au personnel de la Ville l’autorité de conclure des accords pour aider à établir un centre d’accueil financé par le gouvernement fédéral pour les demandeurs d’asile arrivant à l’aéroport international Pearson de Toronto.

Mme Chow explique que des organismes l’ont poussée à plaider en faveur d’un lieu centralisé où les réfugiés pourraient entrer en contact avec des prestataires de services dès leur arrivée à Toronto.