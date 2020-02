Omar Khadr participe à une table ronde sur les enfants-soldats à Halifax

HALIFAX — L’ancien détenu de la prison américaine de Guantanamo Omar Khadr a fait une rare apparition publique à Halifax.

M. Khadr a participé à une table ronde lundi soir sur les enfants-soldats organisée par l’Initiative Dallaire (Romeo Dallaire Child Soldiers Initiative).

Il a affirmé à un large public de l’Université Dalhousie qu’il croyait qu’il avait un rôle à jouer dans le monde, bien qu’il ne sache toujours pas exactement quelle forme cela prendrait.

En juillet 2002, à l’âge de 15 ans en Afghanistan, M. Khadr a été capturé et grièvement blessé et a été accusé d’avoir tué un soldat américain et d’en avoir blessé un autre.

Il a été détenu à la prison de Guantanamo, à Cuba, et a été rapatrié au Canada en 2013.

Maintenant âgé de 33 ans, M. Khadr a dit qu’il était en mode survie depuis 17 ans et il a qualifié la discussion de l’Initiative Dallaire de lieu sûr avec des participants qui «comprennent des gens comme moi».

M. Khadr a dit espérer que les gens puissent se faire une idée juste de la personne qu’il est devenue.