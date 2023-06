Ombudsman de l’Archevêché: ton plus optimiste du 6e rapport par rapport au précédent

MONTRÉAL — L’Archevêché de Montréal a rendu public mardi le sixième rapport que son Ombudsman, Marie Christine Kirouack, lui a déposé huit jours plus tôt et dont le ton général est plus optimiste qu’il y a six mois.

Ce sixième rapport, qui analyse notamment de nouvelles plaintes d’inconduites sexuelles, s’attarde aussi, de façon cumulative, à la totalité des 212 plaintes reçues depuis qu’elle a été mandatée, le 5 mai 2021.

Le rapport précédent de l’Ombudsman, dévoilé en décembre dernier, déplorait avec véhémence la mauvaise gestion et l’existence de délais devenus interminables dans le traitement de certains dossiers qui ont fait perdre confiance aux plaignants dans le processus. Mme Kirouack a aussi fait part dans ce cinquième rapport de graves manquements au devoir de confidentialité et de loyauté lors du traitement des plaintes.

Les problèmes de l’Archidiocèse avaient d’ailleurs conduit à la démission le 7 décembre dernier de Pepita Capriolo, juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec, qui avait été embauchée en 2019 par l’Archidiocèse pour enquêter sur la manière dont l’organisation traitait les cas de prêtres abuseurs.

Dans son sixième rapport, l’Ombudsman constate des progrès dans la rapidité du processus du traitement des plaintes. Elle écrit que les suspensions qui ont été recommandées au cours des derniers mois ont été exécutées dans de courts délais.

Mme Kirouack ajoute qu’il n’est pas facile d’intégrer de grands changements dans une institution qui connaît sa propre façon de faire depuis de multiples décennies. Elle dit croire qu’un système d’Ombudsman qui fonctionnerait très bien permettrait à de nombreux catholiques de retrouver confiance en leur institution et pour ceux qui ont délaissé leur Église, d’y retourner.

Dans un communiqué, l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, souligne mardi les progrès réalisés depuis le début du mandat de l’Ombudsman, il y a un peu plus de deux ans. Il réitère qu’à la suite du rapport que l’ex-juge Capriolo a rendu public le 25 novembre 2020, l’Église catholique à Montréal a pris l’engagement de mettre en œuvre la totalité de ses recommandations.