Omicron a surchargé un système de santé déjà fragile en N.-É., selon un médecin

HALIFAX — Un urgentologue en chef de la Nouvelle-Écosse constate que la pression sur les urgences de la province est sans précédent dans sa carrière. Le variant Omicron surcharge la capacité d’un système de santé déjà fragile.

« Depuis juste avant Noël, chaque jour est pire que la veille, a témoigné lundi le Dr Kirk Magee, chef du réseau des services d’urgence de la zone centrale. Je suis urgentiste depuis 22 ans et je peux dire sans équivoque que je n’ai jamais vu ça auparavant. »

La Régie de la santé de la province a signalé lundi une augmentation des admissions liées à la COVID-19. Depuis vendredi, 29 patients sont entrés à l’hôpital et 19 en sont sortis. Les autorités ont également signalé que trois hommes de plus de 60 ans sont décédés de la COVID-19.

Le nombre grandissant d’infections a fini par toucher le personnel de la santé et créer des bris de service, selon le Dr Magee.

Lundi, les 36 lits de l’urgence de Halifax Infirmary, où travaille le Dr Magee, étaient occupés ainsi que certains lits de la zone d’attente. Les patients atteints de maladies graves nécessitant une intervention d’urgence, c’est-à-dire de niveau 3, ont attendu plus de huit heures pour être vus, a-t-il rapporté. La norme canadienne pour qu’un patient de ce niveau soit vu est « dans les 30 minutes, 90 % du temps ».

« Nous ne voyons pas de patients alités, a indiqué le Dr Magee. Souvent, nous les voyons dans les couloirs, dans les salles de réunion et sur des chaises. Nous n’avons pas accès à des lits pour les patients gravement malades. Ils sont vus sur des civières d’ambulance dans les couloirs parce qu’il n’y a tout simplement pas de lit pour eux. »

La dernière vague de COVID-19 avait rencontré « un système de santé qui était déjà fragile… et avec Omicron, les roues en sont vraiment tombées », a observé l’urgentologue.

Environ 600 des 22 000 membres du personnel de santé de la province sont en congé parce qu’ils ont contracté la COVID-19 ou y ont été exposés, a indiqué le porte-parole de la Régie de la santé, Brendan Elliott, par courriel, lundi. Il y avait 170 patients hospitalisés atteints de la COVID-19, soit parce qu’ils ont été admis avec la maladie, soit parce qu’ils l’ont contracté à l’hôpital. Il y avait 348 autres patients dans des lits d’hôpitaux en attente de transfert vers des établissements de soins de longue durée. Environ 120 chirurgies programmées ont été reportées.

« Nous en sommes au point où la demande sur le système de soins actifs dépasse notre capacité à fournir des soins de haute qualité », a déclaré M. Elliott.

Avant l’arrivée d’Omicron, entre 14 et 39 % des postes étaient vacants dans le système de santé, selon la Dre Nicole Boutilier, vice-présidente de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse.

Les ambulances attendent plusieurs heures à l’extérieur des hôpitaux avant l’admission des patients. Pendant ce temps, les véhicules sont hors de la circulation, a indiqué Kevin MacMullin, directeur commercial de l’Union internationale des ingénieurs d’exploitation, qui représente les ambulanciers paramédicaux.

Deux décès au Nouveau-Brunswick

La Santé publique du Nouveau-Brunswick rapporte lundi les décès liés à la COVID-19 de deux septuagénaires, survenus pendant la fin de semaine à Saint-Jean et Miramichi.

La province compte 13 personnes se trouvant à l’unité de soins intensifs ainsi que 73 autres personnes à l’hôpital en raison du virus. Dans un communiqué, lundi, la Santé publique souligne que « les personnes qui ne sont pas vaccinées continuent d’être les plus touchées, qu’il s’agisse du taux de personnes hospitalisées ou de celles qui se trouvent à l’unité de soins intensifs».

Depuis lundi, les Néo-Brunswickois de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel, si cinq mois se sont écoulés depuis leur deuxième injection. Le vaccin de Moderna sera offert à tous, alors que celui de Pfizer demeure réservé aux personnes âgées de 12 à 29 ans. La Santé publique spécifie qu’il n’y a pas de différences de risque entre les deux vaccins pour les 30 ans et plus.

La mise en place du portail web pour la déclaration volontaire d’un résultat positif à un test de dépistage rapide, le 5 janvier, a permis d’enregistrer 3800 résultats positifs, dont 443 depuis dimanche.

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement provincial de resserrer les restrictions sanitaires dans les communautés les plus durement touchées par la COVID-19, en limitant les rassemblements publics notamment. Le chef David Coon a déclaré que des mesures sont nécessaires pour garantir le retour en classe et la protection du personnel de la santé.

Terre-Neuve-et-Labrador a dépassé sa capacité de tests

Les autorités sanitaires de Terre-Neuve-et-Labrador signalent 1 135 nouveaux cas de COVID-19. Elles ont déclaré lundi dans un communiqué que 455 nouveaux cas ont été recensés depuis la mise à jour de dimanche. De plus, 680 nouveaux cas ont été identifiés par des laboratoires à l’extérieur de la province au cours des deux dernières semaines.

Les responsables affirment que la récente augmentation du nombre de cas a dépassé la capacité de tests dans la province et que des tests ont été envoyés à des laboratoires hors de la province entre le 29 décembre et le 6 janvier pour être analysés. Le ministère de la Santé n’a pas précisé combien de tests ont été envoyés hors de T.-N.-L., mais a indiqué que 680 sont revenus positifs.

Les autorités signalent deux autres décès liés à la COVID-19. Il y a 5 955 cas actifs et quatre personnes hospitalisées.

Le gouvernement a annoncé lundi qu’il introduirait de nouvelles règles en mars, limitant les manifestations autour des écoles et des établissements de santé, en réponse à une petite manifestation pendant la fin de semaine devant une clinique de vaccination à Saint-Jean.

320 nouveaux cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

Les responsables de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard signalent 320 nouveaux cas de COVID-19 depuis la mise à jour de samedi. Il y a 1 517 cas actifs signalés de COVID-19 dans la province. Cinq personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Plus de 95,7 % des Prince-Édouardiens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 92,4 % en ont reçu deux. Des cliniques de vaccination se tiennent à Charlottetown et à Summerside.

Les autorités indiquent que plus de 25 000 personnes ont reçu des doses de rappel.