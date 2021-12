Omicron: François Legault espère maintenir la limite à 20 personnes pour les Fêtes

MONTRÉAL — François Legault refuse de s’alarmer devant la montée des cas et la transmission communautaire du variant Omicron rapportée en Ontario.

Le premier ministre était de passage, lundi à Montréal, dans les locaux de l’organisme Jeunesse au soleil, qui est en pleine préparation et distribution de paniers de Noël.

«Pour l’instant, aucun resserrement des mesures sanitaires n’est envisagé à l’approche des Fêtes», a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse.

Le premier ministre rencontre ce lundi soir l’équipe de la santé publique dirigée par le docteur Horacio Arruda, en compagnie de son ministre de la Santé, Christian Dubé. Ce dernier fera le point mardi sur la situation et les projections des experts.

Ontario: surveillance étroite

M. Legault a tout de même reconnu que la situation ontarienne doit être suivie de près.

«Ce qui se passe avec le variant Omicron en Ontario, on peut penser que ça va se rendre ici, donc on ne peut pas prendre ça à la légère», a-t-il dit. Cependant, il note que le nombre d’hospitalisations au Québec, qui se situe à 268, n’est pas source de préoccupation jusqu’à maintenant.

«Ça reste relativement bas», a-t-il dit, faisant valoir que le taux élevé de vaccination au Québec permet de limiter les conséquences du côté des hospitalisations.

Bien que la poussée du variant Omicron soit exponentielle en Ontario, il a ajouté qu’«il n’y a pas de raison pour l’instant de penser que ce variant-là est plus dangereux que le Delta ou que les autres variants».

Hausse des hospitalisations à prévoir

Il avertit toutefois qu’«il va y avoir une augmentation des hospitalisations, mais à quelle hauteur? C’est ce que les experts vont nous dire entre autres ce (lundi) soir.»

Il n’est pas question selon lui de fermer la frontière entre le Québec et l’Ontario, comme ce fut le cas durant deux mois en avril dernier.

«On n’est pas là actuellement et quand on regarde les hospitalisations en Ontario, quand on compare avec le pourcentage de la population, on est dans des chiffres comparables.»

Il en a profité pour rappeler que le nombre maximum de citoyens permis dans un domicile demeure à 10 jusqu’au 23 décembre, mais ses propos montrent clairement qu’il tient à permettre aux familles de se réunir durant les Fêtes.

«Pour la période des Fêtes, la recommandation de la santé publique c’est de monter à un maximum de 20. Pour l’instant, on n’a pas de changement proposé par la santé publique (…) mais pour beaucoup de raisons, on pense que c’est important de garder ce maximum de 20, pour que les familles puissent se voir pendant le temps des Fêtes.»