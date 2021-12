Omicron: le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario fera une mise à jour

TORONTO — Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario devrait fournir une mise à jour supplémentaire sur la COVID-19 dans la province mardi.

Le Dr Kieran Moore tiendra une conférence de presse à 15 h.

Cette conférence intervient alors que de plus en plus d’unités de santé publique locales imposent des mesures de santé plus strictes ou émettent des conseils supplémentaires aux résidents à la lumière de la propagation rapide du variant Omicron.

Peterborough est la dernière région à avoir demandé aux entreprises de faire en sorte que tout le personnel non essentiel travaille à domicile si possible, dans le cadre des nouvelles mesures devant entrer en vigueur mercredi.

De nouvelles règles obligent également les restaurants à s’assurer que les tables sont distantes d’au moins deux mètres ou séparées par une barrière. Un plafond est également fixé sur le nombre de clients à chaque table.

Pendant ce temps, Santé publique Ottawa a émis un communiqué dans lequel elle écrit qu’en raison «du nombre croissant de personnes ayant obtenu un résultat positif au test pour la COVID-19 et de l’émergence du variant Omicron» , l’agence demande de faire preuve de patience car il y aura un délai entre le moment où la personne recevra un résultat positif au test et celui où cette personne parlera à un gestionnaire de cas de la santé publique. L’agence exhorte les résidents dont le test de dépistage est positif à s’auto-isoler immédiatement et à alerter eux-mêmes leurs contacts proches.

Les conseillers scientifiques du gouvernement ontarien sur la COVID-19 ont estimé lundi qu’Omicron représente 30% des nouvelles infections quotidiennes, les cas doublant tous les trois jours.

Les responsables de la santé des régions de Kingston, Waterloo et London ont annoncé de nouvelles mesures en réponse à la flambée des cas d’Omicron, tandis que Toronto a déclaré qu’elle retarderait le retour au travail en personne pour les employés de la ville.