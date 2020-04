OMS: Justin Trudeau évite de commenter la décision des États-Unis

OTTAWA — Les leaders du G7 tiendront une rencontre par téléconférence jeudi pour coordonner leurs approches en pleine pandémie de la COVID-19, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau.

Cette rencontre aura lieu alors que les États-Unis ont annoncé la suspension de leur contribution à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en attendant que son rôle soit examiné dans la gestion de la crise du coronavirus.

S’exprimant devant sa résidence mercredi, M. Trudeau a évité de commenter la décision américaine.

«Ma priorité, la priorité du gouvernement maintenant, c’est de faire tout ce qu’on peut pour protéger les Canadiens, pour assurer la santé et la sécurité des gens à travers le pays et ça implique de travailler avec les experts ici au Canada et à travers le monde», a-t-il dit.

M. Trudeau a cependant précisé qu’il n’avait pas eu de demande directe ou indirecte de la part du président américain Donald Trump de suivre la voie des États-Unis.

La contribution du Canada à l’OMS se chiffre dans les dizaines de millions de dollars, selon le premier ministre.

L’opposition inquiète

Un peu plus tôt, le chef conservateur Andrew Scheer s’est dit inquiet de l’influence de la Chine sur l’OMS et a réitéré sa demande que l’organisation onusienne vienne témoigner devant un comité fédéral.

Andrew Scheer accuse Pékin d’avoir manqué de transparence et d’avoir voulu dissimuler des preuves de l’ampleur du virus à ses débuts.

Il a pointé du doigt Dr Bruce Aylward, un Canadien haut placé au sein de l’OMS qui aurait adopté un «style orwellien» en refusant de répondre à une question sur la situation de Taïwan il y a quelques jours.

Taïwan a été exclu de l’OMS, présumément après un lobbying soutenu de la part de Pékin qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire.

Selon M. Scheer, cette scène semblait tout droit sortie du roman «1984» de George Orwell qui décrit un régime policier et totalitaire.

Le conservateur estime qu’une comparution d’un représentant de l’OMS devant un comité de la Chambre des communes serait une «première étape» vers la voie de la transparence.