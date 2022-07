OMS: les cas de COVID-19 triplent en Europe, les hospitalisations doublent

LONDRES — L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que les cas de coronavirus avaient triplé en Europe au cours des six dernières semaines, représentant près de la moitié de toutes les infections dans le monde. Les taux d’hospitalisation ont également doublé, bien que les admissions aux soins intensifs soient restées faibles.

Dans un communiqué publié mardi, le directeur de l’OMS pour l’Europe, le Dr Hans Kluge, a décrit la COVID-19 comme «une maladie désagréable et potentiellement mortelle» que les gens ne devraient pas sous-estimer. Il a ajouté que des sous-variants hautement infectieux du variant Omicron étaient à l’origine de nouvelles vagues de la maladie à travers le continent et que des infections répétées pourraient potentiellement conduire à la COVID longue.

«Avec l’augmentation des cas, nous assistons également à une hausse des hospitalisations, qui ne devraient qu’augmenter encore à l’automne et à l’hiver, a déclaré le Dr Kluge. Cette prévision présente un énorme défi pour le personnel de la santé dans tous les pays, déjà soumis à une pression énorme face à des crises incessantes depuis 2020.»

Plus tôt cette semaine, les rédacteurs en chef de deux revues médicales britanniques ont déclaré que le service national de santé du pays n’avait jamais eu autant de parties du système si près de s’effondrer.

Kamran Abbasi, du «British Medical Journal», et Alastair McLellan, du «Health Service Journal», ont écrit dans un éditorial conjoint que le gouvernement britannique ne parvenait pas à résoudre les problèmes persistants aggravés par la COVID-19, notamment les ambulances faisant la queue devant des hôpitaux trop surchargés pour accepter de nouveaux patients.

Ils ont critiqué l’insistance du gouvernement sur le fait que les vaccins ont rompu le lien entre les infections et les hospitalisations. Bien que les vaccins réduisent considérablement les risques de maladie grave et de décès, ils n’ont pas considérablement réduit la transmission.

«Le gouvernement doit cesser de faire du détournement cognitif et être honnête quant à la menace que la pandémie représente toujours pour lui et le service national de santé», ont écrit les rédacteurs.

L’OMS a publié mardi sa stratégie automnale pour la COVID-19. L’agence de santé des Nations unies a appelé à une deuxième dose de rappel du vaccin pour toute personne âgée de 5 ans et plus avec un système immunitaire affaibli, encourageant le port du masque à l’intérieur et dans les transports publics, et une meilleure ventilation dans les écoles, les bureaux et autres lieux.

Le Dr Kluge a déclaré que les pays de l’hémisphère sud connaissaient actuellement une saison grippale très active qui, combinée à la COVID-19, mettait à rude épreuve les systèmes de santé.

«Nous verrons probablement un scénario similaire dans l’hémisphère nord», a déclaré le Dr Kluge, avertissant qu’une pression accrue pourrait entraîner un chaos dans les affaires, les voyages et l’éducation.

Il a exhorté les gens à prendre leurs propres décisions, même dans les pays où les autorités ont largement abandonné les restrictions.

«Nous sommes tous conscients des outils dont nous disposons pour assurer notre sécurité, évaluer notre niveau de risque et prendre les mesures nécessaires pour protéger les autres si nous sommes infectés, a déclaré le Dr Kluge. Ce n’est pas parce qu’un masque n’est pas obligatoire qu’il est interdit.»