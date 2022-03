On ignore toujours l’état du pêcheur qui a été cinq heures dans l’eau en mer dimanche

CANSO, N.-É. — On ignore toujours l’état de santé d’un pêcheur tombé à l’eau au large de la Nouvelle-Écosse, dimanche, lors d’un transfert vers un navire de la Garde côtière.

Les gardes-côtes et les responsables de la santé ont refusé de commenter lundi l’état de l’homme, après son transport à l’hôpital de Sydney.

Une porte-parole de la Garde côtière canadienne a déclaré que l’homme, qui portait une combinaison étanche, a séjourné dans l’eau pendant près de cinq heures avant son sauvetage par hélicoptère, vers 11 h 30 dimanche matin.

On ne sait pas non plus comment l’homme s’est retrouvé à l’eau lors du transfert de quatre autres membres d’équipage du bateau de pêche «MuckTown Girl» jusqu’à un navire de la Garde côtière, vers 6 h 30 dimanche. Les membres d’équipage étaient alors dans un radeau de sauvetage en attendant les secours.

Heidi MacDonald, porte-parole de la Garde côtière canadienne, déclarait dimanche dans une entrevue qu’«un processus normal serait suivi» pour enquêter sur ce qui s’est passé. Elle a toutefois précisé qu’il y avait «des vents très violents et une mer haute d’environ huit mètres» pendant l’opération de transfert.

L’équipage du bateau de pêche avait demandé de l’aide en raison d’ennuis de moteur tôt samedi, alors qu’il se trouvait à plus de 160 km au sud-est de Canso, en Nouvelle-Écosse.

Une tentative du navire de la Garde côtière Jean-Goodwill de remorquer le bateau de pêche jusqu’à Mulgrave a échoué, samedi soir, laissant le «MuckTown Girl» à la dérive.

Le lendemain matin, alors que le navire prenait l’eau, l’équipage a décidé de monter à bord d’un radeau de sauvetage.