On regarde en bas: suspendu dans le vide à New York

NEW YORK — Pendant que j’escaladais les étroites marches de métal le long du gratte-ciel, le harnais de sécurité qui me reliait à l’édifice, à près de 400 mètres dans les airs, n’arrêtait pas de cliqueter, comme un wagon de montagnes russes qui s’approche de son premier plongeon vertigineux.

En regardant autour de moi, je pouvais voir New York étalée à mes pieds dans la lumière du matin. Vers le sud, One World Trade Center à la hauteur de mes yeux. Vers l’est, la pointe de l’Empire State Building. Vers l’ouest, comme nous l’a fait remarquer notre guide, Anissa Barbato, même le New Jersey avait fière allure.

Je suis à City Climb, un nouvel attrait touristique au 30 Hudson Yards, l’un des plus imposants gratte-ciel de la ville. Il offre aux amateurs de sensations fortes une vue unique sur New York, avec laquelle aucun pont d’observation ne pourra jamais rivaliser: pas de murs, pas de vitres, pas de rampes. Seulement le ciel.

L’expérience, qui coûte 185 $ US par personne, commence par des instructions de sécurité pour les huit participants, y compris un test d’alcoolémie. Les aventuriers enfilent ensuite une combinaison d’un bleu éclatant pour garantir que le contenu de leurs poches n’ira pas s’écraser sur le trottoir plus bas.

Les participants sont équipés de harnais de sécurité spéciaux qui leur permettent de gravir l’escalier extérieur, du premier point d’observation («The Cliff») jusqu’à la plateforme principale («The Apex»), à 387 mètres au-dessus de la 10e Avenue.

Seulement des conditions météorologiques dangereuses dans le secteur ou un mercure qui chute sous les 5 degrés Celsius feront cesser les activités. Autrement, beau temps mauvais temps, on y va.

Pendant l’ascension, mon estomac s’est resserré dès qu’on a ouvert la barrière «Accès restreint» qui mène à The Cliff. Mes mains étaient gelées par le froid pendant que je gravissais les 161 marches à l’extérieur de la pointe triangulaire bien particulière du building.

Plus bas, autour de la place Hudson Yard et dans les rues avoisinantes, les voitures ressemblaient à des fourmis.

Une fois rendu à Apex, Mme Barbato, la gérante, m’a accueilli: «Nous sommes au sommet du monde».

Puis, elle s’est penchée vers l’arrière, bras étendus de chaque côté, suspendue au-dessus de la ville par un câble qui l’empêchait de plonger dans le vide.

«Placez vos talons sur le rebord, pliez vos genoux, et poussez», a dit un guide quand mon tour est venu.

J’ai suivi les instructions. Puis, le moment est arrivé de tendre les bras.

Je n’étais pas certain de vouloir lâcher, mais tout le monde me regardait. Je me suis souvenu de la fois où j’avais sauté en bungee il y a près de 20 ans, quand j’étais à l’université. J’avais toujours un peu regretté mon hésitation.

Alors, j’ai tout lâché. Ce n’était pas si pire, tant que j’oubliais que, 400 mètres plus bas, une mort certaine m’attendait après une chute de neuf secondes.

Mme Barbato s’attend à accueillir un mélange d’amateurs de sensations fortes et de gens qui veulent triompher de leur phobie des hauteurs.

«Nous allons avoir ces explorateurs urbains qui cherchent vraiment quelque chose de merveilleux à faire à New York, a-t-elle dit. Il va aussi y avoir ceux qui veulent vraiment se prouver qu’ils peuvent surmonter leurs peurs et leurs obstacles. Ce sera une expérience fantastique qui va changer la vie de certains.»

Après plusieurs minutes (en réalité, 30 ou 40 secondes) j’ai agrippé le harnais et je me suis redressé. Je n’ai pas peur des hauteurs, mais je les respecte: une fois fermement de retour sur la plateforme, j’ai vraiment eu le sentiment d’avoir accompli quelque chose.