On souligne lundi le premier anniversaire de la tragédie de London, en Ontario

LONDON, Ont. — Des membres de la communauté musulmane de London, en Ontario, se sont réunis pour prier, lundi matin, au premier anniversaire de l’attentat au camion-bélier qui avait fait quatre morts — un geste que les autorités ont qualifié d’«attaque motivée par la haine».

La cérémonie, tenue au cimetière islamique de London, fait partie de plusieurs événements organisés ces jours-ci pour honorer la mémoire de la famille Afzaal, décimée ce 6 juin 2021. Les parents et amis des victimes se sont réunis lundi pour lire des versets du Coran et déposer des fleurs sur les tombes.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme Madiha Salman, 44 ans, leur fille de 15 ans, Yumnah, et la grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, sont morts après avoir été, selon la police, délibérément happés par une camionnette alors qu’ils faisaient une petite promenade en famille, à pied, au soir du 6 juin 2021. Le fils de neuf ans des Afzaal a été blessé, mais il a survécu.

Une veillée funèbre, organisée par les amis de la famille, est aussi prévue plus tard lundi, à 18 h 30.

Dimanche, des dirigeants de la communauté musulmane et des amis des victimes ont appelé à la fin du racisme et de l’islamophobie, lors d’un hommage émouvant rendu à l’école de Yumnah, organisé par ses amis.

Proches, membres de la communauté et dignitaires ont marché dans les rues de London pour dénoncer le racisme et l’islamophobie. Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, ont participé à la manifestation.

Un homme de 21 ans est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré relativement à cette tragédie. Les procureurs affirment qu’il s’agit d’un acte de terrorisme. Le procès n’a pas encore commencé.