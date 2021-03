«On voit le début d’une 3e vague» de COVID-19, dit François Legault

MONTRÉAL — «On voit le début d’une troisième vague» de COVID-19, portée par les variants, a déclaré vendredi le premier ministre Francois Legault. Malgré ce constat, il garde le cap et n’entend pas modifier les assouplissements récemment accordés — du moins, pas pour l’instant.

Le premier ministre a fait ces déclarations tout de suite après s’être fait inoculer, sous l’œil des caméras, au centre de vaccination de masse situé au Stade olympique de Montréal.

«On ne change pas les mesures», a-t-il dit, alors que plusieurs régions sont récemment passées du palier d’alerte rouge à celui d’orange, que les lieux de culte peuvent désormais accueillir jusqu’à 250 personnes et que lundi, les élèves du secondaire seront de retour physiquement en classe à temps plein.

M. Legault a reçu une dose du vaccin Pfizer dans son bras gauche, et a été applaudi par le personnel soignant et des citoyens sur place.

Peu après, en mêlée de presse, il a été confronté au rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), livré en matinée, qui concluait que les mesures sanitaires actuellement en place ne sont pas suffisantes pour ralentir la progression rapide des variants, plus transmissibles et plus pathogènes que la souche originale du virus.

Il y aura — et on s’y attendait — une augmentation des cas d’infection et des hospitalisations dans les prochains jours, a prévenu M. Legault. «Mais c’est encore sous contrôle.»

Il promet de surveiller la situation de près et fera le point mardi, comme à l’habitude. Il se dit inquiet des visites à la maison et des fêtes de Pâques qui approchent à grands pas.

Mais pour lui, l’important est de «trouver un équilibre». Alors qu’il refuse d’annoncer un durcissement possible des mesures, il souligne que si les restrictions sont trop sévères, l’adhésion de la population aux règles sanitaires va diminuer.

Il a réitéré sa foi envers la campagne de vaccination. Le rythme actuel permet d’atteindre l’objectif d’une première dose de vaccin pour tous au 24 juin, a-t-il souligné.

Vendredi, il s’est d’ailleurs dit très heureux d’avoir reçu la sienne.

«J’en profite pour dire à tous les Québécois d’aller prendre rendez-vous quand c’est votre tour, c’est important d’aller se faire vacciner, a-t-il dit en conférence de presse par la suite. Ça ne fait pas mal. C’est un peu un passeport pour notre liberté.»

Né en 1957 et âgé de 63 ans, M. Legault a attendu que ce soit au tour de son groupe d’âge de se faire vacciner et n’a bénéficié d’aucun privilège.

La semaine dernière, c’était le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait rendez-vous au palais des congrès de Montréal pour recevoir sa première dose de vaccin. La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a aussi été vaccinée.

Les autorités espèrent que les élus donnent ainsi l’exemple, dissipent les craintes et incitent la population à aller se faire vacciner.