ONO: baisse des émissions de polluants pendant la pandémie

GENÈVA — L’agence météorologique des Nations Unies affirme que le monde – et en particulier les zones urbaines – a connu une brève et forte baisse des émissions de polluants atmosphériques l’année dernière en raison des mesures de confinement et des restrictions aux voyages mises en place pendant la pandémie de coronavirus.

En publiant vendredi son tout premier Bulletin sur la qualité de l’air et le climat, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a toutefois indiqué que cette réduction n’a pas été uniforme et de nombreuses régions du monde ont montré des niveaux qui dépassaient les directives sur la qualité de l’air.

«La COVID-19 s’est avérée être une expérience imprévue pour la qualité de l’air, et elle a conduit à des améliorations localisées temporaires, a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM. Mais une pandémie ne remplace pas une action soutenue et systématique pour lutter contre les principaux facteurs du changement démographique et climatique et ainsi protéger la santé des personnes et de la planète».

L’étude de l’OMM a analysé les changements de la qualité de l’air concernant les principaux polluants, notamment le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et l’ozone. L’agence basée à Genève a noté une «diminution sans précédent» des émissions de polluants, car de nombreux gouvernements ont restreint les rassemblements, fermé les écoles et imposé des fermetures.

Oksana Tarasova, chef de la division de recherche sur l’environnement atmosphérique de l’OMM, a déclaré que l’impact de telles mesures sur les principaux polluants était de courte durée. Lorsque les mesures visant à réduire la mobilité signifient « qu’il n’y a pas de voitures dans la rue, vous constatez immédiatement l’amélioration de la qualité de l’air. Et bien sûr, dès que les voitures retournent dans la rue, les problèmes reviennent. »

Cela se compare aux « gaz à effet de serre de longue durée » à l’origine du réchauffement climatique comme le dioxyde de carbone, dont les niveaux de pollution atmosphérique peuvent prendre de nombreuses années à changer.

L’OMM a cité des baisses allant jusqu’à près de 70 % des niveaux moyens d’oxydes d’azote, qui sont en grande partie émis par le transport et la combustion de combustibles fossiles. L’agence a également noté jusqu’à 40% de baisses – les plus importantes enregistrées en Asie du Sud-Est – des niveaux moyens de particules fines dans l’air lors des mesures de confinement complet l’année dernière, par rapport aux mêmes périodes de 2015 à 2019.

Les oxydes d’azote détruisent également l’ozone dans l’air. En partie à cause de la baisse des oxydes d’azote, les niveaux d’ozone – qui varient selon l’emplacement – sont restés stables ou ont légèrement augmenté à certains endroits. Les niveaux de monoxyde de carbone ont baissé dans toutes les régions, en particulier en Amérique du Sud.

L’agence constate que certains polluants comme le dioxyde de soufre dans l’air contribuent en fait à refroidir l’atmosphère, compensant en partie les impacts du changement climatique.

Oksana Tarasova a déclaré que la qualité de l’air était «très complexe» et a noté que des événements comme les incendies de forêt en Australie, la fumée provenant de la combustion de la biomasse en Sibérie et aux États-Unis, et la grande tempête de sable dans le Sahara, qui a poussé du sable et de la poussière jusqu’en Amérique du Nord («l’effet Godzilla»), ont également eu des effets sur la qualité de l’air l’an dernier.