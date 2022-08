Ont.: la fermeture des urgences n’est pas sans précédent, dit la ministre de la Santé

TORONTO — La ministre de la Santé de l’Ontario a déclaré lundi que six hôpitaux avaient dû fermer des départements – y compris des urgences – au cours du week-end, mais a fait valoir que la situation n’était pas sans précédent.

Sylvia Jones a fait ces commentaires alors que l’Assemblée législative siégeait pour la première fois après la réélection des progressistes-conservateurs en juin. Elle a déclaré que chaque hôpital travaille avec le ministère de la Santé de l’Ontario pour essayer de réaffecter le personnel et éviter de telles fermetures lorsqu’elles sont imminentes, mais que cela se produit «occasionnellement».

Elle n’était pas d’accord avec un journaliste qui a qualifié les fermetures de «sans précédent».

«Non, je suis désolée, ce n’est pas le cas», a déclaré Mme Jones. Elle a dit que lorsqu’il y a une masse de personnel qui prend des vacances, ce qui va de soi, il faut s’assurer d’avoir «les systèmes en place».

Mme Jones a assuré que la situation à laquelle la province de l’Ontario est confrontée n’est pas unique. Les juridictions de tout le pays ont signalé des fermetures similaires et des problèmes reliés aux personnels et au recrutement.

En Ontario, deux hôpitaux de la région d’Ottawa et un dans le comté de Grey faisaient partie de ceux qui ont fermé leurs services d’urgence pendant la fin de semaine.

Les hôpitaux ont redirigé les patients vers les services d’urgence à proximité pendant les fermetures temporaires.

«Mon message à la population de l’Ontario est que vous avez un gouvernement qui s’engage activement et veille à ce que vous ayez un hôpital local disponible, doté d’un personnel suffisant», a mentionné la ministre Jones.

Le président et chef de la direction de l’Association des hôpitaux de l’Ontario (AHO) a déclaré que l’organisation a de nombreux hôpitaux de l’Ontario qui connaissent «une escalade sans précédent des pressions reliées au personnel en ce moment» et s’efforcent de développer des mesures temporaires pour aider à maintenir les services.

Anthony Dale a indiqué dans une déclaration écrite que l’AHO travaille en étroite collaboration avec le gouvernement provincial et Santé Ontario pour mettre en œuvre des solutions à court et à long terme pour relever les défis «urgents» de recrutement du personnel de santé dans la province et pour s’assurer que les hôpitaux et autres établissements qui fournissent des soins de santé «ont autant de soutien que possible pendant cette période historique.»

«Les hôpitaux sont là pour servir et continueront de faire tout leur possible pour répondre aux besoins de la population de l’Ontario», a ajouté M. Dale.

«En cette période critique, il est essentiel que tout le monde s’unisse et s’efforce d’avoir une approche »Équipe Ontario » pour résoudre les problèmes très difficiles auxquels est confronté le système de soins de santé.»

Les hôpitaux ont déclaré que de graves pénuries de personnel, ainsi que des infections de COVID-19 et l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé sont à blâmer pour les fermetures temporaires.

La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO), Cathryn Hoy, estime que les commentaires de Mme Jones selon lesquels les vacances des infirmières sont responsables sont «irrespectueux».

«C’est une telle insulte envers mes membres, je n’arrive pas à y croire», a-t-elle lancé lors d’une entrevue lundi.

Les infirmières ont pris des vacances estivales au cours des années précédentes et cela n’a pas conduit à la fermeture des urgences, a ajouté Mme Hoy.

L’AIIO et d’autres groupes d’infirmières ont exhorté le gouvernement à abroger la législation qui plafonnait les augmentations de salaire des travailleurs du secteur public – y compris les infirmières – pendant trois ans, affirmant que cela aiderait au recrutement et a gardé le personnel.

La semaine dernière, un cadre de Santé Ontario, qui supervise le système de santé de la province, a déclaré que les hôpitaux de l’Ontario connaissaient des pénuries de personnel à un niveau «sans précédent».

